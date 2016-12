Amnistia e indulto, Carceri e Giustizia: le news ad oggi 27 dicembre 2016. Gli eventi terroristici delle ultime settimane hanno infiammato il dibattito sulla sicurezza ma anche quello sui fenomeni di possibile radicalizzazione nelle carceri. Una riflessione importante che il quotidiano La Repubblica ha recentemente ripreso. Il 2016 intanto si chiude con l’appello di Papa Francesco per un gesto di clemenza verso i detenuti e con numerose iniziative per ricordare Marco Pannella,da sempre impegnato per Amnistia e Indulto. Al momento è però difficile pensare che alcuni provvedimenti diventino concreti.

Carceri e giustizia ultime news.

Repubblica ha riportato le parole del Ministro Orlando in visita nel carcere minorile di Casal Del Marmo. “Se il sistema carcerario degli adulti fosse efficiente come quello dei minori, riusciremmo a ridurre sia il rischio di recidiva, sia quello della radicalizzazione – ha spiegato Orlando – Dobbiamo lo stesso predisporre trattamenti il più possibile individuali e personalizzati per recuperare i soggetti a rischio che hanno dato segnali di fanatismo” ha detto il Guardasigilli a margine di una riflessione sulle carceri che oggi più che mai impegna la politica e la società.