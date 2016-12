Anticipazioni Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo). Le ultime trame di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre 2016. «Un corteggiatore per Emilia!» Per la gioia degli estimatori della saga di Puente Viejo torna a gran sorpresa la bravissima e buonissima Fe con la speranza di poter tornare a lavorare a Villa Montenegro. Nel frattempo le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Cesar, l’affascinante viaggiatore che ha salvato Emilia dalla prepotenza di alcuni avventori del suo locale, mostra grande interesse nei confronti della bella locandiera!

«Lucas dice addio a Sol». Anticipazioni Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo). Le ultime trame di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre 2016.

Ebbene, le anticipazioni de Il Segreto raccontano che la bella Emilia sembra tutt’altro che indifferente alle attenzioni di Cesar. Il fatto che la zia non disdegni la corte del gentiluomo non sfugge all’attento sguardo di Prado che – sperando, come Matías, in un riavvicinamento fra la Ulloa e Alfonso – resta alquanto turbata da quanto sta correndo fra i due. Frattanto Sol incontra Lucas, e apprende l’intenzione del suo amato di lasciare Puente Viejo per andare altrove a rifarsi una vita. Eliseo si consiglia Francisca sul modo con cui colpire più duramente i Santacruz, e la Montenegro lo istruisce su come intromettersi nei loro affari di famiglia…