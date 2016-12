Anticipazioni Una vita – Acacias 38. Le ultime trame di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre 2016. «Una difficile riesumazione». L’ispettore Mauro San Emeterio ha bisogno dell’immediata riesumazione dei cadaveri dei poveri amanti Manuela e Germán. per portare a compimento le sue indagini sulla presunta (ma noi sappiamo reale) colpevolezza di Cayetana per la loro morte. Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 ci avvertono però che ci sarà una sorda opposizione di Guadalupe, sia pur generata dall’equivoco sulla supposta partenza dei due per Cuba.

Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 rivelano che la fortuna sembra aver girato le spalle a Cayetana. Il soggiorno in carcere della Sotelo Ruz – già penoso in se stesso – è infatti costellato da episodi che metteranno a dura prova la sua pur dura scorza. La sua compagna di cella, Berta, dopo averne sollecitato e ottenuto le confidenze, si rivela ostile alla presunta nobildonna. Non solo: Cayetana sarà avvisata da Fabiana che in realtà Berta è un’informatrice della polizia! Nel frattempo Ramón si avvede del fatto che sua figlia María Luisa è sinceramente innamorata dei Victor. Desideroso di fare la felicità della ragazza, Palacios decide allora di appoggiarne risolutamente il matrimonio con il giovane. Ma Lourdes è di tutt’altro avviso….