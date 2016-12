Antonella Clerici: il look di oggi a La prova del cuoco del 27 dicembre 2016. Ci attende su Rai 1, con una nuova puntata de La prova del cuoco, Antonella Clerici. La simpatica conduttrice della trasmissione culinaria più amata della tv anche oggi ospiterà maestri di cucina e simpatici chef. Quale sarà il look di Antonella Clerici oggi in tv? Antonella sceglie un pullover grigio glitterato con collana luminosa e capelli raccolti per un look molto elegante perfetto anche per queste serate di festa.

Antonella Clerici e i segreti per stare in forma durante le feste.

Ecco le rivelazioni di Antonella Clerici a ‘Gente’: “Se sono in forma è merito del personal trainer che mi fa fare ginnastica tre mattine a settimana. Quest’anno per la Vigilia ho preparato spaghetti con tonno e olive taggiasche, torta di scarola e insalata di male con arance. Per il 25, invece, ravioli in brodo, polenta con formaggio e salsiccette e, a grande richiesta, il mio vitello tonnato con fagiolini“.

Del fidanzato Vittorio dice: “E’ un uomo intelligente, simpatico, charmant e, soprattutto, imprevedibile. Il massimo per una come me che si annoia facilmente. Ci piacciono le stesse cose semplici: mangiar bene, ridere, parlare di tutto. Schiviamo la mondanità e abbiamo profondo rispetto l’uno della vita dell’altro”.