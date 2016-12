Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le ultime news sull’ex coppia ad oggi 27 dicembre 2016. La coppia formata da Belèn Rodriguez e Stefano De Martino ha fatto sempre sognare i fan, che ancora oggi,complice l’atmosfera delle feste, sperano che i due ex possano tornare insieme. Le ultime news su Belen Rodriguez e Stefano De Martino riguardano le dichiarazioni della showgirl al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini.

Belèn e Stefano: le news ad oggi.

Belèn Rodriguez, nel commentare le prime vacanze senza il marito, ha ammesso a Chi di non essere rimasta indifferente alle ultime esternazioni di Stefano, che in una diretta Facebook con i fan ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per Belèn. Da qui ad un ritorno insieme della coppia ne passa, ma c’è chi tra i fan dei due davvero spera la miccia dell’amore possa riaccendersi. Intanto arriva una notizia per l’attuale fidanzato di Belèn, il motociclista Andrea Iannone. Secondo le ultime indiscrezioni di gossip,l’ex fidanzata di Iannone al momento sarebbe incinta del calciatore Lorenzo Tonelli. Adesso però il cuore del pilota della Ducati sembra battere solo per Belèn… Queste le ultime news sull’ex coppia formata da Belèn Rodriguez e Stefano De Martino e su Andrea Iannone.