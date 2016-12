Capodanno 2017, i grandi concerti di Rimini e Milano. Anche quest’anno si rinnova la grande tradizione del Concerto Capodanno di Rimini, in occasione della notte di San Silvestro. Come ogni anno Piazzale Fellini ospita un grandissimo concerto, in occasione di questo Capodanno 2017, con ospite una star della musica italiana. Quest’anno il protagonista è Francesco Renga, il quale animerà la serata di fine anno sul lungomare riminese, proponendo al pubblico le sue canzoni e i brani di “Scriverò il tuo nome”, il suo ultimo disco. La serata avrà inizio alle ore 21 con il dj Fullone di Radio Monte Carlo e dj Giuseppe di Radio 105, al quale seguirà alle ore 22 il concerto di Francesco Renga. Allo scoccare della mezzanotte lo spettacolo di fuochi d’artificio festeggerà l’arrivo del 2017.

Capodanno 2017: il concerto in programma a Milano a Piazza Duomo.

Capodanno 2017 a Milano, il grande concerto in programma. Per tutti coloro che hanno deciso di trascorrere il loro Capodanno 2017 a Milano gli eventi per questa notte di San Silvestro sono davvero moltissimi è ce n’è per tutti i gusti. Uno degli eventi più attesi in assoluto è sicuramente il concerto in Piazza Duomo, evento totalmente gratuito che vedrà la partecipazione di Mario Biondi ed Annalisa Scarrone. Insieme a loro sarà possibile brindare al nuovo anno, sicuramente in compagnia di tanta buona musica. Il concerto inizierà verso le ore 22 e proseguirà fino a mezzanotte, quando avverrà il brindisi per il nuovo anno.