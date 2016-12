Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 27 dicembre 2016. Dopo questo fine settimana di Natale, torna su Rai 2 Caterina Balivo con una nuova puntata di Detto Fatto. La conduttrice ha deciso di tenerci compagnia anche in questi giorni di festività ed anche oggi, martedì 27 dicembre 2016, propone tanti tutorial graziosi ed interessanti. Nelle scorse puntate abbiamo ammirato gli outfit di Caterina Balivo dal sapore natalizio: abiti rossi o abiti scuri con dettagli dorati. Oggi, martedì 27 dicembre 2016, Caterina Balivo ha fatto il suo ingresso a Detto Fatto con uno splendido look: la conduttrice ha oggi deciso di indossare un abito blu, corto e attillato, con dettagli oro. A completare il look sono degli stivaletti con tscco basso neri e dorati .q

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, martedì 27 dicembre 2016.

Caterina Balivo ama stare al passo con le ultime tendenze, e ha scelto, come taglio dei suoi capelli, un grazioso bob in versione long che a volte porta liscio e raffinato, altre volte mosso, per un effetto sprint. a Detto Fatto di oggi, 27 dicebre 2016, Caterina ha scelto una piega leggermente mossa per i suoi capelli.