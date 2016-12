Caterina Balivo, le news gossip al 27 dicembre 2016. Caterina Balivo sta trascorrendo le vacanze di Natale nella sua casa in Alto Adige. La conduttrice di Detto Fatto ha condiviso alcuni momenti dei gioiosi giorni natalizi con i suoi seguaci, condividendo alcune foto sulla sua pagina ufficiale Instagram. Dalle foto vediamo Caterina vicino ad una bellissima tavola natalizia con tovaglia rossa e candele bianche, per un’atmosfera calda ma raffinata. La conduttrice ha scelto un outfit molto elegante: un abito corto a giro maniche nero con numerosi punti luce ed un altro preziosa collana che le dona luminosità. Ai suoi seguaci, Caterina ha scritto: “Eccomi prima dell’invasione di campo. In tavola eravamo in 21, e da voi? Come sta andando?”.

Michelle Hunziker, le news gossip all 27 dicembre 2016. Michelle Hunziker ha trascorso il Natale in famiglia, con Tomaso e le figlie. Su Instagram, la bella showgirl ha postato un video e ha scritto: “il giorno dopo la vigilia: adulti vs bambini”. Il video mostra i tre adulti di casa, Michelle, Aurora e Tomaso dormire profondamente, stanchi dopo il cenone della vigilia di Natale. Le bambine Sole e Celeste, invece, sono piene d’energia e corrono felici per casa!

Alessia Marcuzzi, le news gossip al 27 dicembre 2016. Alessia Marcuzzi ha festeggiato anticipatamente il Natale: la scorsa settimana, infatti, ha organizzato una cena natalizia con la sua famiglia allargat. Alla cena erano presenti Simone Inzaghi, padre di Tommaso, e Francesco Facchinetti, padre di Mia. Per Natale, invece, Alessia è volata alle Maldive con il compagno Paolo.