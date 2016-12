Colori capelli 2017: tutte le tendenze dell'inverno e come scegliere il colore più adatto a noi

Colori capelli 2017, tutte le tendenze colore e come capire qual è la più adatta a noi. Cambiare il nostro look con un nuovo colore di capelli è sicuramente un grandissimo azzardo ed una delle cose più difficili da capire è quale sia il colore più adatto a noi. Le tendenze capelli di questo autunno inverno 2017 sono moltissimi ed i colori capelli proposti in questa stagione fredda spaziano dai caldi castani ai biondo cenere, passando anche per tutti i colori più stravaganti ed eccentrici. Il modo migliore per scegliere il colore capelli più adatto a noi tra quelli di tendenza in questo inverno 2017 è determinare a quale stagione cromatica apparteniamo, in quanto un colore sbagliato è in grado di invecchiarci anche di dieci anni. Per scoprirlo è necessario effettuare un test cromatico, ma vediamo quali sono dei piccoli accorgimenti da tenere in considerazione prima di cambiare il nostro colore di capelli.

Tendenze colori capelli inverno 2017: i colori capelli più belli del momento.

In questo inverno 2017 i colori dei capelli rivestono un ruolo fondamentale e prima di cambiare radicalmente il nostro look la cosa migliore da fare sarebbe cercare di capire quale sia quello più adatto a noi. Le nuances naturali sono grandi protagoniste di queste tendenze capelli 2017, impreziosite da giochi di luci e schiaiture. Nel caso in cui si abbiano i capelli biondo cenere e la carnagione molto chiara, dal sottotono freddo, è bene mantenere questa coerenza cromatica, optando per un colore capelli che viri verso il freddo, come il platino ed il ghiaccio.

Il castano è declinato in questo inverno 2017 in moltissime sfumature diverse, dal cioccolato al caffè. Nel caso in cui si abbia una carnagione calda, così come gli occhi nocciola e magari le lentiggini, giochi di luce sul caramello e sul ramato sono perfette, mentre per le ragazze dagli occhi chiari e magari la carnagione chiara, i capelli devono essere scuri, magri con qualche tocco di mogano e di viola. I capelli rossi sono di grandissima tendenza ed il colore di capelli più in voga del momento è il rosso ramato chiaro, anche nella versione biondo fragola. E’ perfetto per tutte le ragazze dalla carnagione calda o per tutte quelle che hanno le lentiggini. Anche in questo caso sono ammesse sfumature e schiariture che ne mettano in risalto i sotto toni più autunnali.