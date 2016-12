Detto Fatto, i tutorial di oggi, 27 dicembre 2016: i tutorial di fotografia e di make up. Detto Fatto torna a farci compagnia anche in queste festività natalizie: Caterina Balivo torna oggi, martedì 27 dicembre 2016, con nuovi tutorial e tante proposte interessanti. Marianna Santoni torna a Detto Fatto con un altro utilissimo tutorial di fotografia. Nelle vacanze di Natale sono tanti gli italiani che decidono di trascorrere qualche giorno in vacanza, e tra le mete preferite ci sono i luoghi di montagna. Fotografare paesaggi innevati, però, non è per niente semplice… Il Capodanno è alle porte, e Alioscia Mussi suggerisce a Detto Fatto un trucco per la notte più lunga dell’anno semplice ma di grande effetto. Sono necessarie delle ciglia finte, dei glitter ed un rossetto rosso, ed il risultato è davvero sorprendente!

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 27 dicembre 2016: i tutorial di cucina.

Domenico Spadafora a Detto Fatto propone un panettone pensato per degli sposi o per un’altra coppia innamorata. A Detto Fatto di oggi, 27 dicembre, è proposto anche un altro tutorial di cucina. Davide Rossi suggerisce due antipasti di pesce pensati per il cenone di Capodanno, e suggerisce tanti ottimi trucchi…