Cosa vedere stasera in tv? La guida tv di martedì 27 dicembre 2016, tutti i programmi tv di oggi, su Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda oggi, martedì sera, 20 dicembre 2016 sulle reti Rai, Mediaset, La7 e Sky. Su Rai 1 andrà in onda il programma Stanotte a San Pietro. Su Canale 5 vedremo il serial tv La mia vendetta. Vediamo in dettaglio la programmazione televisiva di stasera in tv ed alcune anticipazioni.

Stasera in tv, la guida tv di oggi, martedì 27 dicembre 2016 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Cosa vedere stasera in tv su Rai 1 andrà in onda il programma Stanotte a San Pietro. Alberto Angela in un nuovo, affascinante viaggio notturno in Vaticano. Al telespettatore si schiuderà uno scrigno di tesori d’arte, un percorso intimo e maestoso, tra monumenti famosi come la Cupola di San Pietro, la Pietà, la Cappella Sistina e i giardini immersi nel silenzio della notte.

Su Rai 2 vedremo il programma Mika Loves Paris. Un concerto evento registrato alla AccorHotels Arena di Bercy a Parigi di fronte a 20.000 entusiasti spettatori. Lo spettacolo ha fatto parte della lunga tournée di 18 mesi in cui Mika ha portato il suo ultimo album “No Place In Heaven” in giro per il mondo.

Su Rai 3 andrà in onda il film di animazione Toy Story – Il mondo dei giocattoli. La trama, Woody, il pupazzo cowboy, è il leader della comunità dei giocattoli. Ma viene messo in discussione da Buzz, giocattolo astronauta. Dovranno unire le forze per affrontare il mondo degli umani.

Stasera in tv, la guida tv di oggi, martedì 27 dicembre 2016 e le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

Su Rete 4 andrà in onda il film Tatort – Ore contate. La trama, l’ispettore capo Nick Tschiller e la sua collega Yalcin Guemer continuano la loro lotta contro la malavita di Amburgo, in particolare contro una banda specializzata nel commercio di droga. Ma la situazione si complica quando l’ex moglie e la figlia di Nick vengono rapite..

Cosa possiamo vedere stasera in tv su Canale 5, in onda il serial tv La mia vendetta. Le anticipazioni della nuova puntata, la famiglia di Emma Fortuny viene uccisa nel corso di un attentato, camuffato da incidente. Emma è l’unica superstite, ma è costretta a cambiare identité perché in pericolo. Adesso è Olivia Alessandri, avvocato di grido. Per dieci anni ha architettato la sua vendetta e ora è pronta ad agire.

Su Italia 1 nuovo appuntamento con il programma Colorado giunto alla 18° edizione, Colorado sperimenta una piccola rivoluzione aggiungendo novità e sancendo conferme. Luca e Paolo, con la loro comicità tagliente e l’intesa che li contraddistingue, sono maestri di cerimonia di uno show legato ai toni leggeri e surreali tipici di Colorado ma anche all’attualità.

Stasera in tv cosa vedere? La guida tv di oggi, martedì 27 dicembre 2016 e le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di La7.

Martedì sera, 20 dicembre 2016, su La7 verrà trasmesso il film Testimone d’accusa. La trama, Leonard è accusato di aver assassinato una ricca vedova. Il testamento dell’uccisa, steso pochi giorni prima della morte, lo rende erede di una notevole sostanza. La situazione dell’uomo è resa ancora più delicata dall’atteggiamento ambiguo della moglie Christine. Da una pièce di Agatha Christie.

Questa in dettaglio la Guida tv di stasera in tv: tutti programmi tv di Rai, Mediaset, La7 e Sky di martedì 27 dicembre 2016.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Affari tuoi raddoppia

21:25 – Stanotte a San Pietro Viaggio tra le meraviglie del Vaticano

23:47 – TG1 60 Secondi

23:50 – Gli occhi cambiano Ridere

01:05 – TG1 NOTTE

01:35 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Le bandiere dei padri

19:40 – N.C.I.S. Oggetti smarriti

20:30 – TG2 20.30

21:10 – Mika Loves Paris

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:05 – Radiotelevisione Italiana e Panama Film presentano Stato civile L’Amore è uguale per tutti

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Toy Story – Il mondo dei giocattoli

Rete 4

18:50 – ANTEPRIMA TG4

18:55 – TG4 – TELEGIORNALE

19:36 – DENTRO LA NOTIZIA

19:53 – METEO.IT

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 1aTV

20:30 – DALLA VOSTRA PARTE

21:15 – ORE CONTATE – 1 PARTE – 1aTV

21:58 – TGCOM

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA — LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:09 – LA MIA VENDETTA – 1a puntata – 1aTV

Italia 1

18:15 – TOM & JERRY — TOPO NEL CANESTRO

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – MISTERO ADVENTURE. APPUNTI DI VIAGGIO

19:25 – C.S.I. NEW YORK — VENUTI DAL CIELO

20:20 – CULTURA MODERNA

21:09 – MERRY COLORADO

00:15 – PITCH BLACK – 1 PARTE

Rai 4

18:15 – Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Ep. 8

19:02 – Desperate Housewives III Ep.6

19:46 – Desperate Housewives III Ep.7

20:34 – Lol :-) pt.2

21:06 – Lara Croft Tomb Raider

22:39 – Source Code

00:20 – Penny Dreadful II ep.9

01:14 – Anica appuntamento al cinema

Rai Movie

19:25 – Finding Rin Tin Tin

21:05 – Charlot – Madame Charlot

21:20 – Snitch – L’Infiltrato

23:15 – Il colpo della metropolitana – Un ostaggio al minuto

01:00 – ANICA – Appuntamento al cinema

01:05 – Bright Star

03:05 – L’angolo rosso – Colpevole fino a prova contraria

05:00 – Rischio sicuro

Paramount Channel

18:10 – Merlin

19:00 – Robin Hood

19:40 – Tutto in Famiglia

20:10 – Tutto in Famiglia

20:40 – Tutto in Famiglia

21:10 – Spirit – Cavallo Selvaggio

23:00 – Il super Buon Natale dei Muppet

01:00 – Sex And The City

Iris

18:56 – LIVE FROM CAPRI 2016

19:20 – MIAMI VICE — ROCK DURO

20:05 – A-TEAM IV — UN PIENO… PIENO DI GUAI

21:00 – LA LEGGE DEL CAPESTRO

22:52 – DIMMI LA VERITA’

00:42 – LIVE FROM CAPRI 2016

01:06 – COMING SOON

01:10 – LA STANGATA

TV8

18:30 – Quattro matrimoni in Italia

19:30 – Crazy Animals

20:30 – House of Gag

21:15 – Un Natale per due

23:15 – Fired Up! – Ragazzi pon pon

01:00 – Think Like a Man

03:30 – Coppie che uccidono

04:30 – Lady Killer

Italia 2

18:20 – NARUTO – ADUNATA DELL’ESERCITO ALLEATO

18:45 – MAI DIRE GALLERY – PILLOLE

19:00 – PREMIUM SPORT NEWS

19:30 – HOW I MET YOUR MOTHER — RULLO DI TAMBURI

19:50 – BUONA LA PRIMA — DONNE TURUDU’

20:20 – FUTURAMA – AMORE E RAZZI

20:45 – FUTURAMA – MUTA COME UN PESCE

21:10 – THE BOURNE SUPREMACY

La5

18:00 – ROYAL PAINS V — GRAVIDANZA E SCHERZI

19:05 – UNA MAMMA PER AMICA IV — RAPPORTI DIFFICILI

20:05 – UNA MAMMA PER AMICA IV — PROVACI ANCORA, LUKE!

21:10 – THE BEST MAN HOLIDAY- 1 PARTE – 1aTV

22:15 – TG COM

22:18 – METEO.IT

22:20 – THE BEST MAN HOLIDAY – 2 PARTE – 1aTV

23:35 – POISON IVY: LA SOCIETA’ SEGRETA – 1 PARTE

Cielo

18:15 – Piccole case per vivere in grande

19:15 – Affari al buio

19:45 – Affari al buio

20:15 – Affari di famiglia

20:45 – Affari di famiglia

21:15 – Master Pasticciere di Francia

22:30 – Master Pasticciere di Francia

23:30 – Sex Toys – L’arte della felicità

La7

18:00 – Josephine Ange Gardien

20:00 – TG La7

20:35 – Un anno di Crozza

21:10 – Testimone d’accusa

23:30 – Eva contro Eva

02:00 – Moonlighting

La7D

18:30 – Tg La7

18:35 – Cuochi e fiamme – Speciale

19:35 – Cuochi e fiamme – Speciale

20:35 – Cuochi e fiamme – Speciale

21:30 – Grey’s Anatomy

22:25 – Grey’s Anatomy

23:20 – Grey’s Anatomy

00:15 – Grey’s Anatomy

TOP CRIME

18:30 – LONGMIRE III – IL GUERRIERO BIANCO

19:25 – THE MENTALIST VII – LA VALIGETTA D’ARGENTO

20:20 – THE MENTALIST VII – LUCE VERDE

21:10 – THE MENTALIST II – SOLDI ROSSO SANGUE

22:00 – THE MENTALIST II – G-ROSSO INTRIGO

22:50 – STATE OF AFFAIRS – IL SEGNALE

23:40 – STATE OF AFFAIRS – UN COMPROMESSO NECESSARIO

00:30 – COMING SOON – TOP CRIME

GIALLO TV

18:41 – Bones

19:23 – Bones

20:14 – A Crime To Remember – 1^TV

20:58 – A Crime To Remember – 1^TV

21:46 – Law & Order – I due volti della giustizia

22:29 – Law & Order – I due volti della giustizia

23:14 – Women’s Murder Club

23:55 – Women’s Murder Club

Rai 5

18:31 – RAI NEWS – GIORNO

18:33 – PASSEPARTOUT – LA MILANO DEI BORROMEO

19:09 – MEKONG MADRE DI TUTTE LE ACQUE

20:01 – I PREDATORI DELL’ARTE PERDUTA

20:45 – PASSEPARTOUT – IL MUSEO BENAKI DI ATENE

21:15 – SUSANNA

22:57 – ENZO AVITABILE MUSIC LIFE

00:20 – ROCK MASTERS: CAT STEVENS



Rai Premium

18:00 – Squadra Speciale Lipsia 13 – L’ultimatum

18:50 – Squadra Speciale Lipsia 13 – Ultima indagine per Hajo

19:40 – Dream Hotel – Sudafrica

21:20 – Delitti in Paradiso 2

22:25 – Delitti in Paradiso 2

23:30 – Il Sistema

01:25 – La Stagione dei Delitti 2 – Roulette russa

03:15 – La Squadra 3

Mediaset Extra

18:10 – DISTRETTO DI POLIZIA 9 – AL POSTO SUO

19:10 – DISTRETTO DI POLIZIA 9 – È GIÀ DOMANI

20:10 – CADUTA LIBERA

21:15 – UNO BIANCA — 1

23:20 – COME UN DELFINO – 1

02:08 – URKA!

02:45 – SCHERZI A PARTE ’02 – SNACK

03:05 – MEDIA SHOPPING

Rai Sport 1

18:30 – Sci di Fondo

19:50 – Sportabilia – Rubrica

20:30 – Pre Partita – rubrica

20:40 – Basket: Camp. Italiano Lega Serie A 2016/17 – 13a giornata andata: Reggio-Milano

22:30 – Post Partita

22:50 – Calcio: Magazine Campionati Esteri – Chelsea Football Club (puntata 22)

00:20 – TG Sport – notiziario

00:30 – Calcio: Magazine Campionati Esteri – Chelsea Football Club (puntata 22)

Rai Sport 2

18:30 – Sci di Fondo

19:50 – Sportabilia – Rubrica

20:30 – Pre Partita – rubrica

20:40 – Basket: Camp. Italiano Lega Serie A 2016/17 – 13a giornata andata: Reggio-Milano

22:30 – Post Partita

22:50 – Calcio: Magazine Campionati Esteri – Chelsea Football Club (puntata 22)

00:20 – TG Sport – notiziario

00:30 – Calcio: Campionato Italiano Serie A 2016/17 17a giornata: Lazio-Fiorentina

DMAX

18:35 – Affari a quattro ruote- – On The Road

19:30 – Affari a quattro ruote

20:20 – Affari a tutti i costi

20:45 – Affari a tutti i costi

21:10 – Bear Grylls: Celebrity Edition – 1^TV

22:00 – L’oro dei serpenti – 1^TV

22:55 – SOS: soccorso estremo – 1^TV

23:20 – SOS: soccorso estremo – 1^TV

Sky Uno

18:35 – MasterBabboNatale

19:25 – Michael Buble’ – Natale ad Hollywood

20:25 – Programma da definire

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – 1^TV

22:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:10 – Jack On Tour – Da Nashville a Lynchburg

23:40 – Jack On Tour – Best of

00:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Sky Cinema 1

18:30 – Armageddon – Giudizio finale

21:00 – Sky Cine News – Fai bei sogni

21:15 – Sniper: Forze speciali

22:45 – Hancock

00:25 – Zoolander 2

02:10 – Men of honor – L’onore degli uomini

04:20 – La ragazza del treno – Speciale

04:35 – Self/less

SKY Cinema Family

19:15 – Nanny McPhee – Tata Matilda

21:00 – Snoopy & Friends – Il film dei Peanuts

22:35 – Tomorrowland – Il mondo di domani

00:45 – Twilight

02:50 – Ecco a voi Lola

Sky Cinema Passion

19:10 – Piovuta dal cielo

21:00 – Poli opposti

22:40 – Le regole del caos

00:45 – The Terminal

02:55 – Seta

04:40 – Il Cinemaniaco Vs Checco Zalone-Speciale

05:00 – Ricordati di me

Sky Cinema MAX

18:55 – Il giro del mondo in 80 giorni

21:00 – Timeline

23:05 – Fuori in 60 secondi

01:10 – I bambini di Cold Rock

03:00 – Big Game – Caccia al presidente

04:35 – The Last King

Fox

18:00 – Scrubs

18:30 – How I Met Your Mother

19:00 – How I Met Your Mother

19:20 – La vita secondo Jim

19:45 – La vita secondo Jim

20:10 – The Big Bang Theory

20:35 – The Big Bang Theory

21:00 – Quantico

Premium Cinema

19:29 – ADULT BEGINNERS

21:15 – BIS – RITORNO AL PASSATO – 1aTV

23:10 – 17 AGAIN – RITORNO AL LICEO

00:56 – DURI SI DIVENTA

02:39 – RIPOSA IN PACE

02:56 – SENNA

04:46 – SPECIAL FORCES – LIBERATE L’OSTAGGIO

Joi

18:15 – MIKE & MOLLY VI — RESTA ANCORA TI PREGO

18:39 – MIKE & MOLLY VI — IL BAMBINO PROMESSO

19:01 – DEADBEAT II — BERSAGLIO MOBILE

19:29 – UNA MAMMA PER AMICA III — RECITA CON FINALE A SORPRESA

20:21 – 2 BROKE GIRLS I — E LA CRUDA REALTA’

20:47 – 2 BROKE GIRLS I — E LA VENDITA A SORPRESA

21:15 – CROWDED — LA PILLOLA DELLA FELICITA’ – 1aTV

21:41 – CROWDED — I SOLDI NON COMPRANO I SOGNI – 1aTV

Premium Action

18:34 – NIKITA III — LA TERRORISTA

19:14 – FUORI SERIE — DICEMBRE

19:36 – CONTAINMENT — LA SFIDA DECISIVA

20:24 – CONTAINMENT — RINASCERE

21:15 – AMERICAN ODYSSEY — L’OFFERTA

22:04 – THE LAST KINGDOM I — LA PALUDE

22:59 – IZOMBIE II — LE VERE CASALINGHE MORTE DI SEATTLE

23:49 – IZOMBIE II — OMICIDIO E AMORE

Mya

18:31 – SHAMELESS VI — IL RAGAZZO DI CASA

19:32 – COVERT AFFAIRS V — VIAGGIO A PARIGI

20:23 – COVERT AFFAIRS V — FSB: SERVIZI SEGRETI RUSSI

21:15 – SUITS III — L’OMBRA DEL DUBBIO

22:06 – SUITS III — L’ALTRA VOLTA

22:59 – THE MYSTERIES OF LAURA II — CACCIA AL TESORO

23:52 – X-STYLE — POMODORO PETTI

23:59 – THE MYSTERIES OF LAURA II — PROFUMO AMARO