La prova del cuoco: le ricette, ospiti e anticipazioni di oggi 27 dicembre 2016. La prova del cuoco torna su Rai 1 con una nuova puntata oggi martedì 27 dicembre 2016, nel pieno delle festività natalizie. La prima ricetta, perfetta per le Feste, è la ricetta sprint dei biscottini di zenzero svelata nell’anteprima di oggi a La prova del cuoco.

La prova del cuoco: le ricette e novità di oggi 27 dicembre 2016.

Quali saranno gli ospiti e le ricette di oggi a La prova del cuoco? Lo scopriremo presto. In queste vacanze nella trasmissione di Rai 1 in onda tutti i giorni alle 11.50 riceveremo tantissimi spunti per piatti del riciclo e per le idee del classico cenone di Capodanno. Insieme ad Antonella Clerici i maestri di cucina e gli chef impegnati nella gara dei cuochi. In soli venti minuti le squadre del peperone verde e del pomodoro rosso sforneranno le loro pietanze con gli ingredienti a sorpresa dei due panieri estratti a sorte. Chi vincerà oggi a La prova del cuoco? Scopriamo tutti gli ospiti e le novità di oggi a La prova del cuoco. Oggi ospiti: Hiro Shoda, Anna Serpe e Daniele Reponi.

La prova del cuoco: la sfida degli avanzi di Natale.

Oggi a La prova del cuoco la super sfida tra Anna Serpe ed Anna Moroni nel riciclo degli avanzi. Anna Serpe sfrutterà i canditi rimasti per un torrone morbido da mettere nella calza della befana mentre Anna Moroni preparerà le polpette con il bollito rimasto. Hiro Shoda prepara dei deliziosi canestrini di arance, ideali anche come antipasto. Daniele Reponi realizza i suoi panini con il panettone del Natale gastronomico espresso e con il pandoro, sempre ripieno di salumi e prelibatezze. Ospite oggi a La prova del cuoco Pietro Di Noto che prepara il gelato con la melagrana. A vincere la gara dei cuochi oggi è il peperone verde grazie agli involtini croccanti.