Nail –art 2017: il glass nail arte per unghie dall’effetto vetro. Per il 2017 ci giungono novità favolose e originali anche per quanto riguarda le vostre mani. Arriva il glass nail art, l’arte di decorare le unghie con un effetto vetro, ricreato con tante pietre coloratissime da applicare alle unghie. Molto chic, originali e davvero uniche dove la creatività non ha limiti. Il mondo delle nail- art non ha confini, ormai si è visto di tutto, dalla Mirror Nails, effetto specchio da ricreare con smalti metallici riflettenti alla bubble manicure con effetto peluche, dalla water marble alla nuovissima Glass Nail Art, che arriva come sempre dall’infinita creatività che caratterizza un paese come la Corea.

Nail –art 2017: per unghie brillanti tempestate di gioielli.

Questa tecnica, conosciuta anche come il nome di unghie effetto vetro, unghie opal o unghie gioiello vista la spettacolare caratteristica di riflettere la luce, nasce in Corea del Sud, come un nuovo modo di decorare le unghie, applicando piccole scaglie di cellophane multisfaccettate dai colori opalescenti, ideali per ricreare l’effetto di unghie gioiello, tempestate di pietre luminose e brillanti simili a gemme preziose.