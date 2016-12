Riforma delle pensioni. Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2016 avrà inizio la riforma delle pensioni frutto dell’intesa tra il Governo Renzi e la piattaforma sindacale composta da Cgil, Cisl e Uil. Gigi Bonfanti, segretario generale della FNP Cisl ha commentato: “Eccoci qui, ancora una volta, a pochi giorni dalla fine di un altro anno. E anche stavolta, ci rivolgiamo a guardare a ciò che in questi 12 mesi abbiamo fatto per difendere i diritti dei nostri pensionati. Questa volta, però, guardando indietro, siamo felici di accorgerci che c’è qualcosa in più rispetto agli anni scorsi. Grazie alla tenacia e alla strenua difesa dei nostri principi, siamo riusciti a raggiungere un traguardo importante nel nostro cammino: dopo 10 anni abbiamo finalmente trovato un accordo col governo che permettesse di ‘dare’ ai nostri pensionati piuttosto che chiedere loro qualcosa indietro”.

Pensioni, riforme: il punto di Bonfanti.

Il leader del sindacato pensionati della Cisl ha proseguito: “L’accordo sulle pensioni concluso a settembre rappresenta per noi un punto non di arrivo ma di ripartenza, da ciò che abbiamo perseguito a quello che vogliamo e crediamo si possa ancora fare per i nostri pensionati. Essere riusciti a far sì che la difficile condizione dei pensionati venisse messa al primo posto dell’agenda politica è stato un importante risultato per il quale abbiamo lavorato in tutti questi anni.

E’ per questo che sotto il nostro albero di Natale quest’anno troveremo un regalo in più: la gioia di aver ridato un po’ di serenità a chi vive con maggiore difficoltà, nella speranza che questo sia solo uno dei tanti traguardi importanti per la nostra Federazione e per i nostri pensionati!”

Riforma delle pensioni 2016. L’analisi dello Spi-Cgil.

Lo Spi-Cgil ha analizzato i risultati ottenuti sulle pensioni in un post:” Per un anno intero abbiamo lavorato intensamente, portando a casa importanti risultati. Sul lavoro e sulle pensioni bisogna fare ancora molto. Noi ci siamo. E ci saremo”. “Sulle pensioni il lavoro non è ancora concluso e se il Governo non ci darà le risposte che ci aspettiamo, siamo pronti a mobilitarci”, ha assicurato il leader dello Spi-Cgil, Ivan Pedretti, durante una diretta video su Facebook.