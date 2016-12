Selfie – le cose cambiano, anticipazioni. Mercoledì 28 dicembre 2016 andrà in onda l’ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano, come sempre su Canale 5 e condotto da Simona Ventura. Questa nuova avventura di Canale 5 è volta al termine ed andrà in onda per l’ultima volta. Selfie – Le cose cambiano. Come ogni settimana i protagonisti del programma saranno i video selfie inviati da persone comuni, le quali si rivolgono a Selfie – Le cose cambiano, proprio per risolvere un problema fisico o psicologico.

I concorrenti sono stati accompagnati in questo difficile percorso da sei mentori, Ivan Zaytzsev, Katia Ricciarelli, Mariano di Vaio Stefano De Martino, Simone Rugiati e Alessandra Celentano, i quali, a coppie di due, si sono messi a disposizione di queste persone. A valutare il tutto una giuria, composta dal pubblico in studio e da 5 giudici noti: Aldo Montano, Tina Cipollari, Paola Caruso, Daniela Del Secco d’Aragona e Yuri Gordon.

Selfie – Le cose cambiano: anticipazioni dell’ultima puntata.

Secondo le ultime anticipazioni in questa ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano, che andrà in onda mercoledì 28 dicembre 2016 ci sarà la premiazione del team di mentori che ha svolto un buon lavoro durante questa prima edizione di Selfie – Le cose cambiano. I favoriti sembrano essere Mariano Di Vaio e Stefano De Martino, i quali fanno parte del team dei belli. Secondo le ultime anticipazioni dovrebbero partecipare a Selfie – Le cose cambiano tutte le persone che grazie al programma hanno potuto migliorare un aspetto della loro vita. Super attesa per Pamela Prati, che aveva rinunciato allo scorso invito per colpa della lite con Stefano De Martino. Che in questa ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano non ci siano anche Gemma Galgani ed Alessia Macari? Per scoprirlo non ci resta che seguire questa ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano.