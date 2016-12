Tagli capelli, la nuova linea di prodotti per capelli di Paris Hilton. Tagli di capelli lunghissimi per l’ereditiera Paris Hilton, che sceglie una colorazione bionda con meches tono su tono, un taglio leggermente scalato, mentre in fatto di styling capelli ama alternare le acconciature lisce, a quelle mosse con onde o boccoli stile retrò, a quelle raccolte. La bella Paris ha fatto dei capelli uno dei punti di forza della propria immagine, e vi si è dedicata davvero molto, al punto da aver avviato una collaborazione con i supermercati Lidl. L’ereditiera americana, infatti, ha creato una linea economica di prodotti e accessori per capelli.

Capelli, la nuova linea di Paris Hilton.

La Hilton ha annunciato l’uscita della collezione ai suoi 6,3 milioni di follower su Twitter. “Sono eccitata di condividere con voi la mia nuova collezione per @lidl! Siate i primi a comprarla!”, ha scritto la bionda sul social. Il prodotto più costoso in vendita è una piastra per fare i ricci, mentre coloro che non vogliono spendere più di qualche euro potrebbero prendersi la spazzola firmata da Paris. La Hilton non è comunque la prima celebrità a collaborare con una catena low cost: all’inizio dell’anno, per esempio, Victoria Beckham aveva svelato la sua collezione con il gigante della grande distribuzione americana Target.