Tagli capelli medi 2017, tutte le ultime tendenze per il nuovo anno

Tagli capelli 2017, le ultime tendenze per il nuovo anno. Le tendenze per l’Inverno 2017 vedono tra i tagli must have gli haircut medi. Lo scorso anno il taglio più in voga è stato il bob, mentre nel 2016 l’haircut che ha spopolato tra le star è stato il long bob. Per il 2017 le ultime tendenze della moda vogliono che tra i tagli di capelli must have ci sia il mob, vale a dire un bob di media lunghezza. Il mob è un taglio che non richiede particolare cura: basta un colpo di spazzola per un look ordinato e di gran tendenzz. Il mob è, tra I tagli di capelli in voga, uno dei tagli più versatili: può essere portato liscio, per un aspetto professionale, raffinato ed elegante, e può essere portato mosso, per un effetto sbarazzino e frizzante.

Tagli capelli 2017, il mob è il taglio must have del nuovo anno!

Il mob si presta a diverse modulazioni. Esso può essere portato pari o asimmetrico. Molto grazioso e di gran tendenza è il mob che vede un lato dei nostri capelli lievemente rasati. Sono tante le colorazioni che si addicono al mob: un castano naturale, un rosso ciliegia, un biondo platino. Chi vuole osare, può pensare ad una colorazione molto chiara con dei riflessi sui toni del rosa.