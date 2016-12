Tagli di capelli ed acconciature 2017: gli hair look più belli di Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo hair look. Beatrice Borromeo sfoggia da sempre un’invidiabile chioma bionda. I lunghi capelli sono lasciati spesso sciolti nelle occasioni informali o legati in maniera casual, come si vede in diversi scatti rubati. Dopo aver portato i capelli lunghi con taglio pari, Beatrice “ha osato”un cambio look non troppo evidente, tagliando i ciuffi laterali all’altezza degli occhi. Non ha utilizzato la nuova lunghezza per ottenere una vera e propria frangetta, ma ha giocato con le ciocche lasciando comunque la fronte parzialmente scoperta.

Beatrice Borromeo, acconciature da copiare.

Beatrice Borromeo negli anni, pur conservando lo stesso taglio come base, ha sfoggiato diversi tipi di raccolti. Alcuni di essi sono perfetti da esibire in occasioni di festa, oppure un evento, ma anche per un matrimonio. Nella gallery proponiamo varie soluzioni tra cui sicuramente ci sarà la vostra preferita.