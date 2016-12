Anticipazioni Tempesta d’Amore le news e le trame di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre 2016. «Adrian e Desirée fanno pace tra le lenzuola…» La riconciliazione tra Adrian e Desirée sarà sancita – dopo un feroce litigio – tra le lenzuola del letto su cui finiscono per fare all’amore. Le anticipazioni di Tempesta d’Amore ci riferiscono che la cosa andrà alquanto di traverso a Lucien – il quale aveva chiesto alla Bramigk di aiutarlo a rubare la Croce di Hartmann ad André – che ci rimane male. Ma non abbastanza male per rinunciare al suo piano.

«Melli e l’orologio di Philipp». Anticipazioni Tempesta d’Amore le news e le trame di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre 2016.

Le anticipazioni di Tempesta d’amore (Sturm der Liebe) ci rivelano infatti che senza esitazione Lucien ruba il gioiello e lo sostituisce con una copia. Nel frattempo, con un sforzo immane, Oskar riesce a spostare quel che resta del cadavere di Philipp, che il ragazzo aveva – anni prima – murato nello scantinato dell’attuale birrificio, dopo che sua sorella Pia l’aveva involontariamente ucciso per difendersi da un tentativo di violenza. Ora che il birrificio è in ristrutturazione, la presenza di quei resti umani sarebbe imbarazzante. Così Oskar li va a sotterrare nel bosco. Tuttavia Melli finisce per ritrovare l’orologio appartenuto all’uomo. David, infine, sta cercando il modo di aprire il suo cuore a Tina.