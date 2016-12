Anticipazioni Un posto al sole – le news e le trame di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre 2016. «Un breve riepilogo…» A che punto siamo, care upassine e cari upassini, con le nostre anticipazioni e trame di Un posto al sole? Abbiamo visto come Roberto Ferri abbia accettato di trascorrere il Natale con Filippo, mentre Marina è molto preoccupata per il black out di Matteo, che elude le sue chiamate. Nel clima natalizio, Renato architetta uno scherzetto nei riguardi di Nadia.

«Gigi mattatore televisivo». Anticipazioni Un posto al sole. Le trame di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre 2016.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Marina Giordano, dopo aver cercato a lungo e inutilmente di mettersi in contatto con Matteo, prende la risoluzione di andare a cercarlo di persona e di affrontarlo. Intanto Gigi Del Colle prende parte come ospite a un programma televisivo, nel quale dimostra di essere molto bravo a “recitare”. Infine comincia a farsi strada nella mente di Nunzio l’enormità dell’errore che sta commettendo. Angela decide di intervenire in suo favore andando a parlare con Giancarlo Petrone.