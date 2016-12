Alessia Marcuzzi ultime news. Vacanze di Natale all’insegna del relax e dell’amore per la bellissima conduttrice Alessia Marcuzzi, che quest’anno è volata alle Maldive per trascorrere al caldo il break invernale. In attesa di tornare in video con la nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, in partenza già a gennaio su Canale5, la Marcuzzi si sta rilassando con il marito Paolo Calabresi Marconi. Sul social Alessia ha pubblicato dei bellissimi scatti dalla spiaggia, in cui si è mostrata in splendida forma. Di recente ha raccontato di volersi mantenere in forma proprio per la sua dolce metà: “Cerco di tenermi bella per piacere a mio marito, non soltanto per la tv. Certo, chi va in video ci tiene a curare il proprio aspetto, ma io lo faccio soprattutto per tenermi il mio uomo!”.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ultime news.

Natale di amore e felicità anche per la bellissima conduttrice Michelle Hunziker, che nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola a partire da oggi, parla della sua meravigliosa famiglia. Il noto settimanale dedica la copertina a Michelle Hunziker, Aurora, Sole e Celeste. Il 2016 è stato un anno felice e appagante, ma anche molto impegnativo. “Anche sul lavoro è un periodo sereno: attraverso una fase di creatività e di sogni. Molto stimolante! Per il 2107 ho diversi progetti, ma al primo posto c’è sempre la famiglia: a Sole e Celeste dedico la giornata, sono delle vere rubacoccole; mentre Tomaso l’esclusiva per la sera”. Michelle Hunziker parla anche della sua primogenita Aurora: “Ormai ha superato la fase adolescenziale, è una donna determinata. Sta frequentando l’università, ma continua anche con la tv. Sono molto felice per lei”.