Amnistia e indulto, ultime news. Tour nelle carceri dei Radicali anche durante le feste natalizie. Il giro riguarderà oltre 40 carceri (il 20% degli istituti) in tutta Italia, in Calabria, riguarderà ben 7 istituti di 12 e, si legge nel comunicato, “proseguirà con delle visite in provincia di Reggio Calabria alle quali parteciperà anche Rita Bernardini, il 3 e il 4 gennaio 2017, nelle carceri di Panzera e Arghillà e il 5 gennaio a Palmi. Il 4 gennaio, mentre Rita Bernardini visiterà il carcere di Palmi, Candido e Ruffa, faranno visita alla casa di reclusione di Rossano Calabro”.

Dopo la morte del leader, il Partito Radicale Nonviolento non molla le battaglie per la vita del diritto e per il diritto alla vita. “È il primo Natale senza Marco Pannella, ma anche quest’anno, nell’ambito di un’iniziativa nazionale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito che coinvolgerà 40 istituti penitenziari che saranno visitati da oltre cento esponenti e militanti del Partito della Nonviolenza, in Calabria, come ci ha insegnato Marco”. Lo si legge in una nota dei due esponenti calabresi del Partito Radicale, Giuseppe Candido, segretario dell’associazione Non Mollare, già candidato alla Camera – nel 2013 – per la lista Amnistia Giustizia Libertà e Rocco Ruffa, che annunciano le visite che faranno durante le feste. “In una Regione, la Calabria, che lo scorso 6 novembre ha aderito alla marcia per l’Amnistia intitolata a Marco Pannella e a Papa Francesco, ma che non ha ancora istituito il Garante Regionale delle presone private della libertà stante ci sia una proposta di legge che da più di un anno giace in Consiglio Regionale in attesa di essere discussa, con le autorizzazioni ottenute dalla ex deputata Radicale Rita Bernardini, garante de facto anche dei detenuti calabresi, ci recheremo in carcere, per verificare le condizioni di detenzione delle persone private della libertà, ma anche le condizioni di lavoro di agenti”.

Le battaglie dei radicali per la concessione dell’amnistia.

Avranno anche l’occasione di ringraziare gli oltre 900 detenuti che, dalle carceri calabresi (quasi 20 mila dalle carceri di tutta Italia), il 5 e 6 novembre – in occasione della Marcia per l’amnistia – hanno digiunato due giorni per chiedere, in modo non-violento, assieme a Rita Bernardini e altri dirigenti e militanti del Partito della Nonviolenza, lo stralcio della riforma dell’Ordinamento penitenziario in modo che potesse essere discusso prima del referendum costituzionale, ed il rispetto del dettato costituzionale per ciò che riguarda l’effettività rieducativa della pena che – come prevede il dettato costituzionale – deve riguardare tutti i detenuti, nessuno escluso”. La Bernardini, dal suo canto, all’uscita dal carcere di Regina Coeli, ha ribadito la sua volontà di proseguire sulla strada tracciata da Marco Pannella, per ottenere la concessione dell’amnistia e la riforma della giustizia. A Regina Coeli in questo momento ci sono 914 detenuti su una capienza regolamentare di 624. Rita Bernardini, al termine della visita, ha spiegato: “Marra e Laboccetta stavano bene – la loro condizione di detenzione è dignitosa, gli altri un po’meno. La direzione di questo carcere, in passato arrivato anche a 1200 detenuti, non può rifiutarsi di accogliere nessuna persona che gli viene mandata dall’autorità giudiziaria. E molti, stranieri, non sanno nemmeno che cosa gli succede, non esiste la figura del mediatore culturale e non sanno neppure come nominare un avvocato. Questo carcere è fuori da ogni legalità”.

Per la prima volta con la delegazione radicale in visita a Regina Coeli il 25 dicembre c’era anche Ilaria Cucchi: “Sono la sorella di uno dei cosiddetti ultimi, è bello sapere che ci sono delle persone che s’interessano a loro. Ho messo insieme i tasselli che mi mancavano per ricostruire gli ultimi giorni di vita di Stefano, è stato importante perché vedere questi luoghi in alcuni istanti è stato davvero doloroso, immaginarlo su quella panca, attraversare quei corridoi con la sofferenza che sappiamo”.Tra gli “ultimi” che hanno ricevuto la visita dei radicali anche i due giovani fratelli Nando e Fabrizio, rinchiusi in due celle diverse, accusati di aver malmenato un negoziante, lesioni non gravi, dopo aver tentato di rubargli due bottiglie di vino, nel loro quartiere di Colli Albani a Roma. “Uno dei due fratelli era probabilmente ubriaco – racconta l’avvocato Maria Laura Turco. Hanno una situazione familiare difficile, hanno passato il Natale in carcere e non hanno neppure i soldi per un avvocato, Nando ripeteva che non sa quello che deve fare”.

Carceri, l’ispezione dei radicali a Cocari.

Ispezione dei Radicali anche all’interno dell’istituto penitenziario di località Cocari. “Utilizzo eccessivo – denunciano – della carcerazione preventiva”. Il 26 dicembre è stato il turno di Vibo Valentia dove sono state riscontrate diverse criticità che finiranno per essere pubblicate nel rapporto annuale disponibile anche online al termine delle visite programmate in questo periodo natalizio. Pochi educatori. Secondo quanto riferito dal segretario dell’associazione Non Mollare, Giuseppe Candido, il carcere vibonese, oltre a soffrire la cronica carenza di agenti, deve fare i conti con pochi educatori. Appena quattro su una pianta organica che ne prevede nove. Meno della metà e ciò vuol dire che ogni educatore dovrebbe farsi carico di 100 detenuti a testa.La denuncia.

Nella pratica non è così perché dall’ispezione dei Radicali all’interno della casa circondariale di località Cocari emerge un altro dato allarmante: 209 detenuti su 347 totali sono ancora in attesa di sentenza definitiva e, quindi, con anche impossibilitati di essere assistiti dai quattro educatori in servizio nell’istituto.Un aspetto che da un parte tende a limitare il carico di lavoro degli educatori, ma dall’altra preoccupa i Radicali. “Quello che stiamo vedendo girando nelle carceri calabresi – afferma Candido – è l’estremo utilizzo della carcerazione preventiva che va ben oltre la media nazionale che è del 35% e a Vibo, addirittura, i detenuti in attesa di giudizio sono addirittura il 60%”.

Sovraffollamento carceri. Le criticità del carcere di Paola.

Sono 231 i detenuti che, attualmente, ospita la Casa Circondariale di Paola, a fronte di una capienza regolamentare di 182 posti: 49, dunque, quelli in eccesso. 134 dei ristretti sono italiani (di cui 2 in Alta Sicurezza in attesa di trasferimento ad altro Istituto) e 97 stranieri. I dati arrivano da Emilio Enzo Quintieri, esponente dei Radicali Italiani, al termine della visita effettuata la vigilia di Natale nello stabilimento penitenziario tirrenico.Nonostante sia una Casa Circondariale con delle Sezioni di Reclusione, la maggior parte dei detenuti ha una posizione giuridica di condannato definitivo (178 di cui 2 As). 21 sono gli imputati in attesa di primo giudizio, 16 gli appellanti e 16 i ricorrenti. A 18 dei condannati definitivi che hanno tenuto una buona condotta, il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza, Paola Lucente, ha concesso un permesso premio per trascorrere le festività all’esterno dell’Istituto. Circa la metà dei “permessanti” è costituita dai detenuti del padiglione a custodia attenuata.La Delegazione Radicale, autorizzata da Roberto Calogero Piscitello, Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, era composta da Emilio Enzo Quintieri, Valentina Moretti, Roberto Blasi Nevone e dall’Avvocato Carmine Curatolo del Foro di Paola.

Carceri, le viste dei radicali nel carcere di Paola.

La Casa Circondariale di Paola, con i suoi 49 detenuti in eccesso rispetto alla capienza regolamentare, si pone al terzo posto tra gli Istituti Penitenziari sovraffollati della Calabria (7 su 12), preceduta dalle consorelle “Sergio Cosmai” di Cosenza e “Giuseppe Panzera” di Reggio Calabria.”A Paola – spiega Quintieri – l’indice di sovraffollamento è del 125,82% con una grave carenza di organico di Polizia Penitenziaria e di Funzionari Giuridico Pedagogici. Infatti, pur essendo presenti 103 unità di Polizia Penitenziaria a fronte di una pianta organica che ne prevede 113, mancano due Commissari, sette Ispettori ed undici Sovrintendenti”.”Solo il ruolo degli Agenti-Assistenti – continua il Radicale – è al completo perché, rispetto ad un organico di 84 unità, nel Reparto di Paola ve ne sono in servizio 94. Per quanto riguarda invece gli Educatori, a fronte di una pianta organica di 6 unità, sono in forza nell’Istituto soltanto 3 Funzionari”.

Amnistia e indulto, gli scenari per il nuovo anno.

La Delegazione dei Radicali, accolta ed accompagnata durante il giro ispettivo dai sottufficiali di Polizia Penitenziaria Ercole Vanzillotta e Attilio Lo Bianco, ha avuto modo di apprendere anche notizie relative alla morte del detenuto marocchino Youssef Mouhcine, avvenuta alla fine del mese di ottobre e finita, più volte, all’attenzione del Governo grazie a delle Interrogazioni Parlamentari presentate alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica. Che le visite ispettive dei radicali per le festività possano essere foriere di un nuovo scenario per l’amnistia? L’iter in parlamento riprenderà con il nuovo anno in senato, con la mozione Barani e con l’esame dei ddl su amnistia e indulto, anche se nell’opinione di Verdini, del pd, il tema rimane ancora caldo, che non riesce a mettere d’accordo le varie forze politiche.