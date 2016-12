Amnistia e indulto, Carceri e detenuti: le news ad oggi 28 dicembre 2016. Racconti dal mondo del carcere e storie di rieducazione e riabilitazione. Nelle quotidiane rassegne della stampa emergono anche vicende legate al panorama carcerario che fanno sperare in un percorso diverso e in un processo di vera rinascita per chi vive la realtà delle carceri.

Il Corriere riporta il racconto della Fortezza “il primo carcere al mondo dove dal 2012 i ragazzi dell’alberghiero Niccolini seguono le lezioni insieme agli ospiti della struttura”. Il carcere di Volterra è il primo carcere al mondo dove dal 2012 i ragazzi esterni vengono a studiare assieme ai detenuti. “Entro qualche mese, dopo lunghi lavori di restauro, restituirà alla città la Rocca Nuova, detta il Mastio, costruita da Lorenzo il Magnifico, la torre dove furono imprigionati quelli della congiura dei Pazzi. Riaprirà alla città, sarà visitabile, annuncia raggiante la direttrice Maria Grazia Giampiccolo, “entro la fine dell’inverno” racconta il Corriere insieme ad altre storie e tratti di umanità che fanno del piccolo carcere di Volterra un esempio virtuoso da seguire.