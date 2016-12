Anticipazioni Il Segreto – El Secreto de Puente Viejo. Le ultimissime trame di mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2016. «Donna Francisca ritorna in società». Nelle nostre ultime anticipazioni de Il Segreto vediamo come Francisca perfezioni il suo rientro in società organizzando presso la propria dimora, la Villa, una festa per il suo compleanno. Ma qualcuno le fa una gran sorpresa: don Raimundo Ulloa – il suo uomo di sempre, colui che ha tuttavia ingannato con un falso matrimonio – pensa bene di presentarsi al ricevimento. Quali saranno le conseguenze di quest’inattesa partecipazione?

Le anticipazioni de Il Segreto riferiscono – a proposito di Villa – che Bosco incomincia a sentirsi infastidito e insospettito dall’insistenza con la quale Berta Muñoz gli chiede di ritornare a vivere a casa Montenegro. Ovviamente il giovane Castro ignora tutte le pressioni e manipolazioni che Francisca sta ponendo in atto con la ragazza, ma anche la sua ingenuità ha un limite… Frattanto l’oscura signora della Villa sta tramando la rovina dei Santacruz insieme al delinquente e avventuriero Eliseo. Informa infatti quest’ultimo che Sol è la proprietaria di un quarto delle proprietà e aziende di Severo. E questo dà all’infame Eliseo la possibilità di intervenire a titolo decisionale negli affari di famiglia. Possiamo immaginare l’uso che ne farà… Infine Fe provvederà a portare l’unica possibile boccata d’aria pulita – in un momento come questo – alla Villa, presentandosi per chiedere di riprendere il suo posto di governante.