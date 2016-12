Anticipazioni Una vita – Acacias 38. Le ultime trame di mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2016. «L’aggressione di Berta alla Sotelo». Come avevamo accennato nelle nostre ultime anticipazioni di Una vita – Acacias 38, è proprio vero che Cayetana sembra aver perduto la propria buona stella! La Sotelo Ruz viene aggredita in carcere e quasi strangolata dalla compagna di cella Berta – che tra l’altro è anche un’informatrice della Guardia Civíl… – e solo all’ultimo momento le viene salvata la vita grazie all’intervento delle guardie carcerarie!

«La falsa identità di Cayetana!». Anticipazioni Una vita – Acacias 38. Le ultime trame di mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2016.

Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 rivelano che proprio in questa circostanza l’ispettore San Emeterio si avvede che dal corpo di Cayetana mancano le cicatrici che doveva aver lasciato un intervento di appendicectomia cui la donna risulta – dai documenti in suo possesso – essersi sottoposta da bambina. E qui i dubbi di Mauro sulla sua identità diventano certezze: la donna che si fa chiamare Cayetana Sotelo Ruz è in realtà un’altra persona! Chi sarà mai veramente la falsa Cayetana? E la donna cui spetta di diritto questa identità è fra quelle che abbiamo conosciuto in Calle Acacias? Sono tutte domande che avranno presto una risposta attraverso le nostre anticipazioni: restate con noi!