Victor Ros – Anticipazioni e trame di mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre 2016. «Angeli e Demoni: prima e seconda parte». Continua con gran successo di audience la programmazione della fiction poliziesca televisiva spagnola, prodotta dalla New Atlantis e basata sui romanzi di Jerónimo Tristante. Protagonista, nel ruolo di Víctor Ros, è Carles Francino; altri interpreti importanti sono Tomás del Estal, Esmeralda Moya e Megan Montaner. Le anticipazioni di ‘Victor Ros’ relative all’episodio in onda oggi e domani, 28 e 29 dicembre 2016, rivelano che Lola trova un bigliettino destinato a Victor Ros scritto da Emilia, la figlia di Blasquez. La ragazza si ingelosisce e fa una scenata all’uomo che ama.

Victor, intanto, continua a pensare a Clara, pur tentando di nasconderlo a Lola. Nel frattempo le anticipazioni di ‘Victor Ros’ ci informano che Eugenio Borras, un ricco industriale del settore bellico, viene prima sequestrato e poi ritrovato molto malridotto. Il commissario indaga, nell’ipotesi di un rapimento a scopo estorsivo, ma finisce per scoprire che in realtà i familiari volevano farlo fuori, dal momento che aveva espresso l’intenzione di fuggire con una prostituta e un travestito… Intanto il commissario Buendía ordina a Carballo di seguire di nascosto Victor. Questi, infatti, rischia di finire nel mirino dei ribelli delle Asturie. Ros se ne accorge e incomincia ad innervosirsi, ma proprio in quel momento tentano di ucciderlo ed è proprio Carballo a salvargli la vita: Buendía aveva visto giusto!