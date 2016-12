Antonella Clerici: look in oro e nero oggi a La prova del cuoco. Una splendida Antonella Clerici è anche oggi protagonista de La prova del cuoco, la trasmissione culinaria in onda alle 11.50 su Rai 1, seguita ogni giorno da milioni di italiani. Scopriamo il look scelto per la puntata di oggi 28 dicembre 2016 dalla padrona di casa de La prova del cuoco.

Antonella Clerici: look in oro e nero, puntata del 28 dicembre 2016.

Nella puntata del 28 dicembre 2016 de La prova del cuoco Antonella Clerici ha mostrato un look sempre tematicamente abbinato alle feste con un bellissimo pullover nero e morbido, impreziosito da un disegno grafico nei colori dell’oro. Nero ed oro è una combinazione di colore molto elegante, ideale per i look delle festività. Capelli sciolti per la conduttrice de La prova del cuoco, con un pizzico di volume. Make up leggero sui toni del rosa ed un ombretto luminoso per mettere in risalto gli occhi. Bianco, nero, grigio antracite, blu, sono i colori che Antonella Clerici ha scelto per le puntate di festa de La prova del cuoco e che sono un must delle feste del Natale.