Capodanno 2017: gli eventi al Nord e Centro Italia, da Milano a Perugia!

Capodanno 2017: gli eventi al Nord e Centro Italia, da Milano ad Assisi. Scopriamo gli eventi e gli appuntamenti culturali del Capodanno 2017 in alcune delle città italiane più importanti. A Milano non mancano le iniziative e gli spettacoli in occasione del Capodanno 2017. L’ultimo dell’anno infatti al Teatro dal Verme, a due passi dal Castello Sforzesco di Milano, lo spettacolo della Cave Band, comici e cantanti del Derby Cabaret e dopo le 22.30 “Caveman” con Maurizio Colombi e live music.

A Milano il 31 dicembre, al Teatro San Babila, ci sarà lo spettacolo ‘Doppia Coppia’ della compagnia Teatro San Babila; al Teatro degli Arcimboldi il Musical Peter Pan, con musiche di Edoardo Bennato; al Teatro Manzoni lo spettacolo di Angelo Pintus, ‘Ormai sono una milf’; Cristina D’Avena sarà al Teatro della Luna con ‘Semplicemente Cristina’. Musica in occasione di Umbria Jazz Winter a Orvieto, Lil’Cora & The Soulful Gang ad Assisi e a Foligno il tributo agli 883. A Perugia in Piazza della Repubblica lo spettacolo ‘1977-2017, 40 anni di Febbre’ il flash mob sulle note di “Stayin’ Alive”.