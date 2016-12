Capodanno 2017, i concerti di Catanzaro e Cosenza. Questo Capodanno 2017 è alle porte e tutte le più importanti città italiane si preparano a festeggiare al meglio la notte di San Silvestro, per dire addio al 2016 ed accogliere il nuovo anno, in compagnia di tanto divertimento e soprattutto tanta buona musica. I concerti gratuiti animeranno infatti le piazze di tantissime città italiane, da nord a sud, con tantissimi ospiti ed artisti nostrani. Anche la Calabria si è preparata in grande per questo Capodanno 2017 e le città di Cosenza, Crotone e Catanzaro hanno organizzato tre grandissimi concerti. Vediamo quali sono gli artisti che vi prenderanno parte…

Capodanno 2017: i grandi concerti di Cosenza, Catanzaro e Crotone per la notte di San Silvestro.

In Calabria è davvero tutto pronto per questo Capodanno 2017 e gli eventi in programma per salutare questo 2016 sono davvero moltissimi. A Catanzaro, nella piazza del centro storico, si terrà il doppio concerto di Eman, Opa Cupa e Pega onda. L’evento partirà 30 minuti dopo la mezzanotte in piazza Prefettura. Dalle ore 4 di mattina in poi invece ci saranno concerti in notturna a palazzo comunale con Simona Sciacca. Anche a Cosenza è tutto pronto in onore di questo Capodanno 2017, dove a piazza Bilotti si terrà il concertone di capodanno del cantante spagnolo Alvaro Soler. Anche Crotone sarà protagonista di questo Capodanno 2017 con tanta buona musica e la serata di Francesco Facchinetti sul lungomare Cristoforo Colombo.