Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, mercoledì 28 dicembre 2016. Caterina Balivo torna su Rai 2 con un’ altra puntata di Detto Fatto, l’amata e seguitissima trasmissione in cui ogni giorno vengono proposte delle interessanti rubriche. Ogni giorno ammiriamo i look di Caterina Balivo: la conduttrice sceglie sempre abiti molto graziosi ed originali da cui possiamo prendere spunto per il nostro look. A Detto Fatto di ieri Caterina Balivo ha sfoggiato un bellissimo abito corto, attillato, di un color blu scuro con dei dettagli color oro sullo scollo. A completare il look erano degli anfibi neri e anche questi impreziositi con dettagli dorati. A Detto Fatto di oggi, 28 dicembre 2016, Caterina ha scelto di indossare un abito nero screziato d’oro cintura in vita e vistosa scollatura, cui è abbinato un corpetto nero con scollo a cuore.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 28 dicembre 2016.

Caterina Balivo ama cambiare spesso styling capelli. La conduttrice di Detto Fatto ha scelto, tra i tagli di capelli in voga, un grazioso bob che porta in maniera versatile. In alcune puntate di Detto Fatto abbiamo ammirato Caterina con una piega di capelli mossa, mentre in altre puntate ha scelto di portare i capelli lisci. Altre volte, invece, la conduttrice ha optato per raffinati raccolti.