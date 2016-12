Dance Dance Dance, anticipazioni e news della seconda puntata di stasera, 28 dicembre 2016

Stasera, mercoledì 28 dicembre 2016, torna sul canale FoxLife (Sky 114) Dance Dance Dance, il reality dove vediamo sei coppie vip cimentarsi in sofisticati ed elaborati balli. Dance Dance Dance è giunta alla sua seconda puntata. Stasera i vip si cimenteranno in esibizioni singole: solo un componente delle coppie in gara potrà esibirsi. Diego Dominguez – reduce con Clara Alonso dalla strabiliante performance della scorsa settimana che è valsa alla coppia la leadership provvisoria della classifica con 24 punti – dovrà cercare di convincere i giudici esibendosi sulle note di Bad di Michael Jackson. E non sarà facile avere un buon voto da Luca Tommassini e Timor Steffens per una coreografia dell’indimenticato Re del Pop. Claudia Gerini, dopo l’ottimo debutto e il secondo posto in classifica provvisoria con 23 punti, vestirà i panni di Beyoncé in Run The World.

Dance Dance Dance, le esibizioni di stasera, mercoledì 28 dicembre 2016.

Dopo la buona performance della scorsa settimana con il compagno Giovanni Tocci (3° posto con 22 punti), Tania Cagnotto tornerà sul palco sulle note di Shake It Off di Taylor Swift. Le aspettative dopo il sorprendente debutto sono alte e Tania dovrà riuscire a confermare il parere positivo dei tre giudici. Raniero Monaco di Lapio riparte della 4° posizione provvisoria, grazie ai 20 punti raccolti la scorsa settimana con la compagna Beatrice Olla. Si esibirà singolarmente interpretando Will Smith in Man In Black. In cerca di riscatto, troviamo Chiara Nasti con Roberto De Rosa e Mirco Bergamasco con la moglie Ati. La scorsa settimana queste due coppie sono finite nella “Danger Zone”, ovvero negli ultimi due posti della classifica e sono a rischio eliminazione. Toccherà a Mirco nei panni di Justin Timberlake in Rock Your Body sfidare Chiara Nasti che ballerà sulle note di Problem di Ariana Grande.

Al termine delle esibizioni, i voti dei giurati Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens daranno vita alla classifica finale. Le due coppie che avranno totalizzato il punteggio peggiore si dovranno sfidare, la prossima settimana, nel temutissimo “Dance off”: lo scontro diretto che decreterà la coppia che proseguirà la competizione e quella che dovrà lasciare definitivamente la pista da ballo.