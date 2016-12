Detto Fatto, ed i tutorial di oggi, mercoledì 28 dicembre 2016: cucina, tagli capelli. Caterina Balivo torna con Detto Fatto anche in queste giornate di festività con una nuova puntata ricca di tutorial e di consigli interessanti. A Detto Fatto tornano i fratelli Mario e Nicola Fiasconaro, i re del panettone palermitano, che ci stupiscono con una nuova ricetta. A Detto Fatto Stefano Bonomi cerca è nuovamente alle prese con una bella ragazza sosia di una vip internazionale: oggi ospite nello studio di Detto a Fatto è una ragazza che somiglia alla bellissima attrice americana Uma Thurman. Stefano riproduce sulla sua bella ospite uno dei look capelli di Uma.

Detto Fatto, ed i tutorial di oggi, 28 dicembre 2016: moda, giardinaggio.

A Detto Fatto gli stilisti Serena di Marino, Tiziano Guardini, Mia Vilardo e Riccardo Polidoro, Violante Nessi e Valentina Sciumè presentano gli abiti e gli accessori creati appositamente per Detto Fatto. Ogni elemento di questa speciale collezione prende spunto da Detto Fatto e da Caterina Balivo. Fabiano Oldani torna a Detto Fatto con tanti preziosi consigli sul giardinaggio e sulla cura delle piante, Fabiano oggi ci parla di piante portafortuna: queste piante possono essere utilizzate come decoro per la casa per Capodanno e sono utilissime per iniziare il 2017 con il piede giusto.