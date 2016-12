Diete detox prima di Capodanno:i segreti per non ingrassare. I cenoni delle feste sono fatidici per la linea ed ecco che tutti corrono ai ripari con le diete e regimi dimagranti per disintossicare l’organismo, eliminare le scorie e depurarsi. La più famosa è sicuramente la ieta detox, utile prima di Capodanno. Sono sconsigliatissime le diete rigide ed i regimi di privazione che contemplano il salto dei pasti.

Dieta detox: i segreti e consigli.

Elemento chiave delle diete detossinanti è l’acqua. In questi giorni piùà che mai per perdere peso e sgonfiarsi è consigliato bere tantissimo, almeno due litri. Oltre all’acqua, sono fondamentali per le diete detox, le tisane a base di sostanza drenanti come malva, betulla, zenzero. A stomaco vuoto al mattino si può bere acqua tiepida con qualche goccia di limone per un effetto depurativo e sgonfiarsi.

Altro consiglio fondamentale in questi giorni è quello di ridurre un po’ i carboidrati ed eliminare gli stravizi consentendosi qualche fritto solo nelle serate di festa. Non esagerate con beveroni e sostanze drenanti perché potrebbero causare l’effetto opposto e problemi. La giusta misura è sempre la regola per ottenere il benessere cercato.