Domenica in, Lorella Cuccarini chiarisce la polemica su Nemica amatissima. In seguito al programma Nemica amatissima, andato in onda in prima serata su Rai 1 nelle serate del 2 e del 3 dicembre 2016, si sono scatenate fortissime polemiche tra le due conduttrici del programma Lorella Cuccarini ed Heather Parisi. La ballerina americana ha infatti dichiarato tramite il suo profilo social di essersi sentita ospite del suo programma e non co-conduttrice come la sua collega Lorella Cuccarini. Heather ha dichiarato di esser venuta in Italia piena di entusiasmo per un progetto che le piaceva moltissimo, ma una volta arrivata negli studi di Via Mazzini, le sue richieste sono passate totalmente in secondo piano e non sono state accolte. La Parisi ha inoltre accusato i tagli del montaggio, che avrebbero lasciato fuori gran parte dei suoi dialoghi. A distanza di quasi un mese la polemica sembra non essersi fermata e durante la puntata di Natale di Domenica in, Lorella Cuccarini ha chiarito la sua posizione…

Domenica in: Lorella Cuccarini ospite in studio chiarisce la polemica su Nemica amatissima.

Durante la puntata di Natale di Domenica in Lorella Cuccarini è stata ospite nello studio di Pippo Baudo e Chiara Francini ed ha scelto di rispondere alle polemiche che si sono innescate dopo il termine dello show Nemica amatissima, andato in onda i primi di dicembre su Rai 1. La Cuccarini ha chiarito che “non è successo assolutamente niente”. “Io – ha detto – sono rimasta ferma a quell’abbraccio che ci siamo date una volta finito il programma, mi sembrava che tutto fosse andato nel modo migliore possibile con un po’ di difficoltà”. “Il rapporto tra di voi è stato difficile?”, ha chiesto Baudo: “E’ stato un po’ faticoso”. “Heather si è lamentata di essere stata falcidiata dal regista a tuo favore – ha insistito il conduttore – il montaggio è stato un po’ sbarazzino…”. “Non è andata così – ha spiegato Cuccarini – si sono sentiti alcuni tagli, perché sono cambiati i blocchi e quindi hanno dovuto fare dei montaggi. Però era un problema tecnico, non di contenuti. C’era uno squilibrio dall’inizio tra le due, perché è stata una sua scelta”. Alla fine Baudo ha chiesto a Lorella: “Se Heather ci vedesse da Hong Kong, è Natale, cosa le vorresti dire?”. “Di fare pace con se stessa. E’ una donna molto fragile, che va trattata con cura. Io le sono stata molto vicina”.