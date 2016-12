Huawei P10, tutte le ultime novità. Dopo Huawei P9, la partita di Huawei con la concorrenza si gioca con Huawei P10. C’è molta attesa per il nuovo Huawei P10 e da mesi si susseguono le indiscrezioni in merito. Il nuovo top di gamma potrebbe essere presentato in due varianti, proprio come il rivale della Samsung, una delle quali con il display con doppia curvatura ai lati. Il display potrebbe avere la risoluzione Quad HD (2560 x 1440 pixel).

Huawei P10, le indiscrezioni.

Altre indiscrezioni rivelano che Huawei P10 dovrebbe avere il sensore delle impronte digitali nella parte anteriore dell’apparecchio al di sotto del tasto Home ed essere dotato anche di ricarica wireless. Tali informazioni sono confermate da alcune immagini diffuse in rete. L’immagine proposta in apertura dovrebbe essere proprio quella del nuovo Huawei P10, anche se l’apparecchio fotografato è privo del logo del colosso cinese. Huawei P10 sarà presentato con buone probabilità la prossima primavera, seguendo la scia del suo predecessore.