Papa Francesco, oggi l’udienza generale e a Napoli il pranzo per i bisognosi. Si terrà oggi come ogni mercoledì l’udienza generale di Papa Francesco con i numerosi pellegrini in visita in Vaticano in Aula Paolo VI. “Il Natale ha soprattutto un sapore di speranza perché, nonostante le nostre tenebre, la luce di Dio risplende” ha scritto ieri Papa Francesco in un tweet sul periodo natalizio.

Napoli: pranzo per i poveri in Cattedrale.

Organizzato per oggi a Napoli un pranzo per 600 persone bisognose all’interno della Cattedrale. Per la prima volta in Italia la Chiesa cattedrale di una grande diocesi ospiterà un pranzo nel periodo natalizio. Pizze e panuozzi per tutti grazie all’apporto di Vincenzo Staiano che già in sala Paolo VI in Vaticano preparò migliaia di pizze per i poveri in occasione della santificazione di Madre Teresa di Calcutta. Per i poveri che oggi saranno alla mensa è previsto anche un buono valido per l’acquisto di due prodotti, tra accessori e e vestiario, da spendere in un negozio di Corso Umberto a Napoli.