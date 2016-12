Pensioni oggi 28 dicembre 2016, le ultime novità. Il 2016 è stato foriero di buoni risultati sul fronte riforma delle pensioni, e lo Spi-Cgil è pronto a iniziare il 2017 alla volta di nuove conquiste. Il Segretario generale Ivan Pedretti a farlo capire nel messaggio di auguri che ha postato sulla sua pagina Facebook. “Un caro augurio di buone feste a tutti voi! Ora qualche giorno di riposo e per stare in famiglia. Ricarichiamo le pile perché ci attende un anno importante. Il nostro impegno per rappresentare i pensionati italiani sarà massimo”.

Pensioni minime, quattordicesime.

Secondo quanto ricorda il sito Quotidiano. net le pensioni più basse, se non potranno contare sulla classica rivalutazione annuale, potranno fare affidamento, però, per il 2017 sul doppio intervento sulla cosiddetta quattordicesima previsto dall’ultima legge di Stabilità: da un lato l’aumento del 30 per cento (tra 100 e 150 euro in più) per coloro che già avevano diritto alla somma aggiuntiva una tantum; dall’altro, l’attribuzione dello stesso bonus, nella versione base, a circa un milione e 200mila pensionati in più.

Dal 1° gennaio 2017 le pensioni aumenteranno, anche se di poco, e a luglio 74.031 toscani – il dato è di Spi Cgil – riceveranno per la prima volta la quattordicesima mensilità. Sono gli effetti di due novità, che discendono da un accordo-verbale del 28 settembre tra governo e sindacati e inserite nella legge di bilancio, ossia l’allargamento della “No tax area”, cioè la fascia di reddito in cui le detrazioni azzerano l’Irpef e dunque le tasse non sono dovute, e dell’estensione della quattordicesima a una platea più ampia di pensionati, oltreché di un aumento per chi già la riceveva. “Siamo abbastanza soddisfatti – dice Sandro Renzoni, coordinatore di Inca Cgil Toscana – in quanto i provvedimenti tutelano le fasce più deboli. Resta da attuare la “fase 2” del verbale e che riguarda un nuovo sistema di perequazione e quindi benefici per tutti i pensionati”.

Rivalutazione delle pensioni, ultime news.

Sul fronte rivalutazioni delle pensioni, la deflazione ha annullato, per il secondo anno consecutivo, gli aumenti per gli assegni ed i trattamenti previdenziali di ogni tipo e importo. A meno di novità in arrivo con il decreto mille-proroghe, a gennaio dovrebbe addirittura scattare un taglio una tantum tra 16 e 20 euro per chi incassa pensioni lorde mensili tra 1.400 e 3mila euro per un «vecchio» recupero di inflazione concessa in più nel 2015. La ratifica di quello che, mese dopo mese, emergeva dai dati Istat sull’andamento dei prezzi, è venuta da un recente decreto del ministero dell’Economia che, come al solito, stabilisce sia il tasso definitivo di adeguamento all’inflazione delle pensioni erogate nel 2016 (rispetto al 2015) sia il tasso provvisorio da applicare dal prossimo primo gennaio. Entrambi gli indici risultano pari a zero, quindi nessuna variazione degli importi delle pensioni è in vista né sugli assegni 2016 né su quelli 2017.

Pensioni anticipate ed opzione donna, le ultime novità.

Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, Francesca Gabutti, del Comitato opzione donna ultimo trimestre 1957-1958, dopo l’ottimo risultato ottenuto con la legge di stabilità, fa il punto sugli obiettivi raggiunti:”Ciao Ragazze, scusate la mia assenza di questi giorni. Il fine anno lavorativo è stato particolarmente inteso. Innanzi tutto vi porto gli auguri del Presidente Cesare Damiano, che ci ringrazia anche per i Fiori e la Torta che abbiamo mandato alla Commissione Lavoro come augurio di buone feste, E ora che dire, di certo sono certa che il nostro Natale è un Natale speciale, perché abbiamo raggiunto il Nostro Obiettivo, non era assolutamente scontato, siamo state in bilico fino alla fine, solo la determinazione della Commissione Lavoro ha reso questo diritto il trasformarsi in un Miracolo”.

E ricorda un importante appuntamento:”Avremo l’occasione di ringraziare la Commissione Lavoro a Roma il giorno 26/01/2017. Senza di Loro, senza L’onorevole Maria Luisa Gnecchi (la cui speciale missione è ora di sorvegliare che l’INPS scriva e pubblichi la circolare per noi a seguito della pubblicazione della legge di stabilità sulla Gazzetta Ufficiale) ed il presidente Cesare Damiano, nessuna di noi (ma non solo) nessuna i cui requisiti maturavano oltre il 30/09/2014 avrebbe ottenuto il riconoscimento di questo diritto. Dobbiamo sempre essere consapevoli di questo, ogni giorno della nostra futura vita che ci vedrà pensionate anziché lavoratrici allo stremo o peggio donne senza un reddito. Vi invito a partecipare al nostro incontro a Roma per festeggiare NOI, ma principalmente per rendere il giusto omaggio a coloro che hanno reso possibile questo nostro Felice Natale, e lo scorso anno quello delle nostre sorelline un pò più vecchie di noi. Tanti auguri care ragazzine pensionande.. un forte abbraccio da me”-

Pensioni anticipate, proroga opzione donna.

Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, Vania Borboni del comitato Opzione donna proroga al 2018, riporta in uno degli ultimi post il resoconto della senatrice Erica D’Adda: “La senatrice D’Adda (PD) ricorda che nella legge di stabilità 2016 si prevedeva una relazione del Governo alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno, basata sui dati rilevati dall’INPS nell’ambito del monitoraggio sull’attuazione della sperimentazione del Programma cosiddetto «opzione donna»; nel caso in cui dal monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, riterrebbe opportuno con- sentire l’utilizzazione delle risorse giacenti per la prosecuzione della sperimentazione stessa fino al 31 dicembre 2018. Sottolinea altresì la necessità di tener conto dei 5.000 esodati che risulterebbero esclusi dalla salva- guardia contenuta da una disposizione del disegno di legge di bilancio.”

Pensioni, esodati, ottava salvaguardia.

Le novità sul fronte esodati, pensioni ed ottava salvaguardia, vedono “altri 30.700 lavoratori andare in pensione con le norme ante Monti-Fornero. La platea complessiva dei salvaguardati ha raggiunto si legge – quota 167.795. Secondo la Cgil, perché si tratta di “un numero ben al di sotto degli obiettivi che si prefiggeva di raggiungere”. Questi i numeri relativi all’ottava salvaguardia esodati diffusi dal patronato guidato dal segretario generale Susanna Camusso che, nonostante l’intesa raggiunta in linea generale con il Governo Renzi, non sembra pienamente soddisfatto di questi numeri.

Riforma pensioni, il documento di sintesi del PD.

Le ultime novità sul fronte pensioni vengono illustrate da Cesare Damiano, nel documento PD di sintesi delle nuove misure relative alle pensioni, introdotte con la legge di stabilità. Tali misure prevedono interventi migliorativi anche per chi già percepisce la pensione. In primo luogo viene alzata la fascia di reddito da pensione esente da tasse; aumentato il valore della quattordicesima mensilità ed estensa la platea di chi ne usufruisce;recupero da parte dell’Inps degli importi corrisposti ai pensionati per la perequazione automatica (adeguamento al costo vita), perché l’inflazione registrata dall’Istat è stata più bassa di quella prevista. Il nostro sistema fiscale prevede una “no tax area”, cioè una quota del reddito delle persone su cui non si pagano le tasse: sino all’anno scorso tutti i pensionati avevano una “no tax area” più bassa dei lavoratori dipendenti: con la legge di stabilità per il 2016, approvata alla fine del dicembre scorso, per pensionati con più di 75 anni è stata parificata a quella dei lavoratori dipendenti, per i pensionati con meno di 75 anni si prevede nel disegno di legge di bilancio per il 2017 che questo venga realizzato a partire dal prossimo anno.

La fascia di reddito su cui non si pagano le tasse viene innalzata a 8.125 euro: cosa ci guadagnano i pensionati? Ovviamente hanno un beneficio maggiore i redditi più bassi (quelli per i quali la no tax area è una parte preponderante del reddito percepito): per chi ha redditi sino a 7750 euro, 70 euro annui; tra 7.750 e 15.000 euro (sono quasi un milione e settecento mila persone) 74 euro, tra 15.000 e 55.000 euro di reddito annua (quasi 4 milioni di persone) 31 euro. La “quattordicesima” per i pensionati è stata istituita nel 2007 sulla base dell’accordo tra il Governo Prodi e i sindacati per chi ha un reddito sino a 750 euro mensili, ed il suo importo ha un valore diverso a seconda del numero di contributi versati. La legge di bilancio per il 2017 prevede: – i 2.125.000 pensionati che hanno un reddito sino a 750 euro avranno un aumento della 14° Che già percepiscono del 30% circa (chi ha fino a 15 anni di contributi passa da 336 a 437 euro (+ 101 euro), chi ha tra 15 e 25 anni di contributi da passa da 420 a 546 euro, (+ 126 euro), chi ha oltre 25 anni di contributi da 504 a 655 euro (+ 151 euro). – il milione e 250 mila pensionati che hanno un reddito tra 750 e 1000 euro men- sili avranno per la prima volta una “quattordicesima mensilità” del valore di 336, 420, 504 euro, a seconda dei contributi versati.

Pensioni, inflazione, ultime news.

Il documento spiega anche che le pensioni hanno un sistema di adeguamento automatico all’aumento del costo della vita, che negli ultimi anni è stato pienamente garantito solo alle pensioni sotto 1500 euro mensili lordi (poco più di 1200 euro netti). L’aumento viene attribuito sulla base dell’inflazione prevista, salvo conguaglio quando si conosce l’inflazione effettivamente registrata dall’ISTAT. Nel 2015 l’inflazione registrata è stata di 0,1 % inferiore a quella prevista e pagata nel corso dell’anno ai pensionati. La legge prevede che questa differenza debba essere recuperata. L’anno scorso, con la legge di stabilità, abbiamo rinviato questo recupero all’anno successivo, per evitare un taglio pur limitato delle pensioni: se nell’anno successivo ci fosse stata una inflazione anche piccola si sarebbe compensata quella cifra: ma nel 2016 l’inflazione registrata è di nuovo 0,0%: abbiamo provato a rinviare ancora il recupero di quelle cifre, con la Legge di Bilancio non siamo riusciti, proveremo con il milleproroghe.