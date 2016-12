Sanremo, anticipazioni e primo super ospite. La prossima edizione di Sanremo è sempre più vicina ed il cast sta prendendo forma. Per il terzo anno consecutivo la direzione artistica è stata affidata a Carlo Conti, il quale avrà ora il compito di scegliere le madrine che lo accompagneranno in questa edizione di Sanremo. Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo prenderà il via il 7 febbraio 2017 e si concluderà l’11 febbraio, quando ci sarà la proclamazione del vincitore. Secondo le ultime anticipazioni il primo super ospite di questa edizione di Sanremo sarà Tiziano Ferro, per la seconda volta sul palco dell’Ariston…

Sanremo: anticipazioni, Tiziano Ferro super ospite della prima giornata.

La nuova edizione di Sanremo prenderà il via il 7 febbraio 2017, con la conduzione di Carlo Conti, per cinque serate in diretta su Rai 1. Il direttore artistico è al lavoro per cercare di completare il cast che lo accompagnerà nella sua avventura, la terza consecutiva. Secondo le ultime anticipazioni il primo super ospite di Sanremo, che salirà sul palco dell’Ariston nella prima serata, sarà Tiziano Ferro. In merito alla partecipazione del cantante a Sanremo, Carlo Conti ha dichiarato: “Sono felicissimo che Tiziano torni a Sanremo per la seconda volta dopo la bellissima performance che fece due anni fa, al mio primo festival. In quell’edizione, fu lui il primo grande ospite ad esibirsi sul palco dell’Ariston”.