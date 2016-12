Selfie – Le cose cambiano, il look di Simona Ventura. Questa sera mercoledì 28 dicembre 2016 andrà in onda l’ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura. Il programma si propone di aiutare persone in difficoltà, che vogliono cercare di risolvere un problema fisico o un problema psicologico. Attraverso l’aiuto di sei mentori e di un team di psicologi, chirurghi estetici e life coach i protagonisti del nostro programma cercheranno di riappropriarsi delle proprie vite.

Nella puntata di lunedì 19 dicembre 2016 di Selfie – Le cose cambiano Simona Ventura un elegantissimo abito corto total black con delle velate trasparenze. A completare il look sono dei raffinati sandali neri con alto tacco a spillo. La conduttrice ha deciso di lasciare i suoi capelli sciolti leggermente mossi con riga laterale.

Selfie – Le cose cambiano: il grande ritorno di Simona Ventura a Mediaset.

Simona Ventura ha fatto il suo grandissimo esordio sulla rete ammiraglia Mediaset con Selfie – Le cose cambiano, arrivato oramai alla sua ultima puntata. Questo nuovo programma di Canale 5 sembra aver trovato il consensi del pubblico a casa, tanto da ottenere il 20% di share nella puntata di debutto e degli ottimi risultati anche nelle puntate seguenti. La conduttrice bolognese è ripartita da Mediaset con un format tutto nuovo, mettendoci la faccia e soprattutto mettendosi in gioco. Il “makeover” di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi vede un ricco cast di personaggi dello spettacolo, i quali si propongono di aiutare delle persone comuni insoddisfatte delle proprie vite. Le polemiche non sono di certo mancante, da Alessia Macari, a Gemma, passando per Pamela Prati. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali in questa quinta puntata di Selfie – Le cose cambiano ci sarà il ritorno in studio di tutti i concorrenti che hanno preso parte a Selfie – Le cose cambiano, tra cui anche Alessia Macari , Pamela Prati e Gemma Galgani. Per scoprire se hanno davvero risolto i loro problemi non ci resta che seguire la puntata di Selfie – Le cose cambiano per scoprirlo!