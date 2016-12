Tagli capelli 2017: il look di Kristen Stewart e le news gossip al 26 dicembre 2016

Kristen Stewart, le news gossip al 28 dicembre 2016. Kristen Stewart è nuovamente al centro del gossip. Pare che la bravissima attrice abbia un altro nuova fiamma: si tratta della modella Stella Maxwell. La vita amorosa di Kristen sta appassionando molto i suoi seguaci, che la scorsa primavera hanno seguito la romantica storia d’amore tra l’attrice e Soko, una cantante parigina: le due, appena gli impegni lo consentivano, prendevano un volo per trascorrere qualche giorno insieme, ma qualcosa deve essere andato storto e l’amore è finito. In estate si vociferava di una storia con Alicia Cargile, ma anche questa storia ha avuto vita breve. Dopo un periodo di frequentazione con Cara Delevigne St. Vincent, con cui Kristen aveva anche deciso di collaborare professionalmente, secondo le riviste People e US Magazine l’attrice ha iniziato a frequentare Stella Maxwell. Sembra che Kristen e Stella stiano trascorrendo molto tempo insieme in Georgia, a Savannah, dove l’attrice sta girando il suo ultimo film.

Tagli capelli 2016, il look di Kristen Stewart.

Kristen Stewart ama avere un look molto particolare ed originale. L’attrice stupisce con look casual, a volte tendenti al punk, altre volte molto raffinati ed eleganti, e sceglie tagli di capelli medio-corti. Kristen infatti, ha deciso di tagliare i suoi capelli per adottare tagli di capelli vivaci e sbarazzini, impreziositi da una particolare e bellissima colorazione biondo platino.