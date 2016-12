Capelli 2017: le ultime tendenze da copiare per l’inverno 2017. Siamo ormai già addentrati nella nuova stagione inverno 2017 che ci farà compagnia per un po’ di tempo. Come il cambio di stagione si cerca il cambiamento e la voglia di innovare ma a volte non si sa bene dove orientarsi. Tutte le proposte per l’inverno 2017 arrivano direttamente dalle passerelle di moda. Molte volte è un dilemma scegliere la lunghezza della propria chioma, quindi vanno controllate diverse riviste, per scoprire delle novità. In questa stagione invernale saranno di tendenza i tagli corti e lunghi. Le chiome corte hanno lo stile mannish e devono essere sfilati e scalati, il look finale sarà molto sexy, perché la chioma sarà molto spettinata e sensuale. Invece i capelli lunghi sono un classico e sono sempre molto richiesti dalle donne.

Capelli 2017: la frangia e le acconciature che saranno protagoniste.

Altra protagonista sarà la frangia, da portare in mille modi, sfilata e lunga con il long bob, oppure con il caschetto, e qui sarà simmetrica e corta. Della frangia esistono moltissime versioni, ad esempio folta e lunga, simmetrica, laterale, irregolare e corta. Esistono versioni adatte a ogni donna, così tutte saranno accontentate, per completare alla perfezione il proprio look. La coda di cavallo come acconciature fungerà da protagonista è può essere alta, bassa, laccata e tiratissima, tutte facilissime da realizzare e anche molto eleganti. L’effetto wet non passa mai di moda e con l’aiuto di fissatori e gel è possibile sfoggiarlo sempre, in serate speciali o anche semplicemente per andare in palestra.

Capelli 2017: le tonalità di tendenza.

Di tendenza ci saranno il castano, il rosso e il rosso ramato. Ritornerà anche il broux, un mix di castano scuro e rosso. Sarà molto richiesto anche il ronze: si tratta di un rosso con riflessi dorati. Per quanto riguarda i biondi, ci sarà il freddo platino. Per chi vuole osare sono perfetti il fucsia e il rosa, entrambi da provare assolutamente.