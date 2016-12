Tagli capelli vip e news gossip: Rihanna, Jlo, Katy Perry. Tagli di capelli di tendenza e curatissimi per le bellissime popstar Rihanna, Katy Perry, Jennifer Lopez, che amano molto giocare con i look e con i tagli, ma che di recente, in vista del nuovo anno, scelgono tagli e colorazioni di capelli più tardizionali, molto raffinati e glamour. La bella Rihanna rimane fedele anche per il nuovo anno ad una taglio di capelli lungo, colore nero corvino, e sfoggia spesso styling di capelli raccolti, in chignon o in code di cavallo. Jennifer Lopez in questo periodo sceglie tagli di capelli lunghissimi, con frangia aperta, leggere scalature, colore castano chiarissimo con meches bionde. In fatto di styling ama l’effetto wavy, ma punta spesso anche su acconciature extralisce, per un effetto molto raffinato.

Secondo le ultime news gossip, tra le due popstar non crrerebbe buon sangue di recente, al punto che Rihanna avrebbe smesso di seguire la Lopez su Instagram, dopo che quest’ultima avrebbe iniziato a frequentare il suo ex Drake.Una fonte ha raccontato al ‘The Sun’: “Jen e Drake hanno tentato di tenere nascosta la loro relazione facendo credere che stanno solamente lavorando insieme, ma la verità è che sono una coppia. Si vedono ormai da diverse settimane e gli amici di lei dicono che è già molto presa”.”Persone vicine a Rihanna invece riportano che la cantante è molto poco contenta della situazione. Lei e Drake facevano coppia solo fino a qualche mese fa. E Jen è una delle sue poche amiche nell’ambiente, il che l’ha sorpresa molto”.

Tagli di capelli vip e news gossip: Katy Perry bellissima ed innamorata!

Bellissimo taglio di capelli medio lungo colore nero corvino per l’affascinante Katy Perry, che di recente sta puntando su un look davvero sobrio e raffinato, con un colore tradizionale, un taglio lungo con leggere scalature, styling raccolti, trucco e make up semplici, senza eccessi. La Perry è apparsa radiosa in occasione del Natale accanto ad Orlando Bloom, con il quale l’amore va a gonfie vele tanto che Katy Perry e Orlando Bloom hanno festeggiato il Natale insieme, e prima di brindare in privato i due hanno fatto visita al Children’s Hospital di Los Angeles per portare regali e buonumore ai piccoli pazienti travestiti da Babbi Natale. Davvero luminosa e bellissima è apparsa in versione Babbo Natale! Katy Perry è al lavoro per incidere nuova musica. In un paio di clip-lampo – due Instagram stories poi salvate da alcuni fan molto attenti – la Perry infatti, sabato 17 Dicembre, ha fatto ascoltare alcuni secondi di quelle che paiono due nuove canzoni.