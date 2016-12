Tagli di capelli 2017: il ciuffo laterale, i consigli per gestirlo in inverno. Le ultime tendenze inverno 2017 in tema di capelli ci mostrano come il ciuffo laterale stia diventando un must in questa stagione fredda. A volte però come gestirlo o pettinarlo può risultare davvero un problema: ecco allora 5 idee per gestirlo in inverno e averlo sempre perfetto pur dovendo combattere con umidità, pioggia e l’effetto crespo sempre in agguato. Il primo passo fondamentale è utilizzare prodotti anti crespo per la chioma. Per chi ha un taglio con ciuffo è fondamentale, perché permetterà di averlo sempre perfetto anche quando, ad esempio, si indossa un cappello. Altro consiglio utile è la lacca che può essere un’ottima alleata per gestire i tagli di capelli con ciuffo durante l’inverno. Anche se di solito viene consigliato di utilizzarla con moderazione ci sono dei casi in cui può rivelarsi davvero utile, meglio preferirne una non troppo forte e in quantità limitata, spruzzandola ad almeno 20 centimetri di distanza dalla chioma e concentrandosi sulle parti dell’acconciatura che desideriamo rimangano in forma, come il ciuffo, per l’appunto.

Tagli di capelli 2017: soluzioni e rimedi per sistemare e rendere glamour il vostro ciuffo laterale.

Altra soluzione utile è quella di ricorrere ad accessori e quindi via libera a mollette a clip, forcine, cerchietti, headband sono tutti strumenti utilissimi a tenere a bada il vostro ciuffo e contribuiscono allo stesso tempo a dare alla chioma un aspetto più cool. Sceglietene di eleganti, anche per la sera e per partecipare ad eventi eleganti senza il timore che sul più bello il ciuffo perda la sua forma e si trasformi in un disagio da sistemare last minute. Anche le acconciature e in particolare le trecce possono rilevarsi degli utili alleati. Tra i tanti modi di portare la treccia ne esiste uno molto semplice e utile per risolvere il problema del ciuffo ribelle in inverno, ovvero la treccia a cerchietto. Si tratta di una delle tante forme derivate dalla più classica treccia a corona, con la differenza che si sviluppa più diagonalmente sulla chioma e coinvolge in modo diretto i ciuffi, tenendoli perfettamente fermi e fissandoli poi a circa metà della nuca: il vantaggio è che si tratta di un’acconciatura che può essere realizzata anche su chiome non troppo lunghe, dallo short bob in poi. Uno dei principali problemi del gestire il ciuffo capelli in inverno è che perde subito al sua forma e la sua voluminosità: uno strumento utile da portare sempre con sé è lo shampoo secco, anche in un formato da viaggio da tenere in borsetta e utilizzare per piccoli ritocchi durante il giorno. Se avete fatto la piega la mattina e già dopo poche ore l’umidità ha ridotto il vostro ciuffo in pessime condizioni basterà applicarlo nel modo corretto per farlo rivivere in pochissimi minuti.