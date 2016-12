Tagli di capelli, colorazioni e look 2017: i nuovi bob e caschetti di tendenza. I tagli di capelli medio corti, i nuovi bob, saranno nuovamente protagonisti del 2017. I caschetti si declinano in nuove versioni più cool e metropolitane, con colorazioni speciali ed ispirazioni fantasiose mixando varie tonalità e con nuovi styling capelli. L’abbinamento più chic? Uno stile rock e un taglio di capelli bob morbido e femminile.

I nuovi bob e caschetti di tendenza del 2017.

Dal profilo Instagram di Redken accogliamo vari spunti agli di capelli, colorazioni e look 2017 con i nuovi bob e caschetti di tendenza. Il bob è declinato nei tagli blunt e netti e nelle versioni asimmetriche con e senza frangia e ciuffi. Come dettagli di stile si possono sfruttare le variazioni di colore del rosso o ancora le sfumature mermaid e unicorn hair. Per un risultato unico optate per le onde strutturate ed ampie utilizzando prodotti lucidanti dal fine shiny. Che ne pensate dei nuovi tagli di capelli bob del 2017 come quello in foto? Voglia di cambiare?