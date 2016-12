Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: la prima lite tra Sonia e Alessandro. Nel programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi i nuovo tronisti danno il via alle loro esterne e dal sito ufficiale di Maria De Filippi si possono avere già le prime anticipazioni sulle registrazioni del 27 dicembre. La prima esterna ad essere proposta è quella di Alessandro C. e Sonia. Sul sito si legge: Realizzata nel suo ristorante, il corteggiatore viene raggiunto da Sonia visibilmente adirata perché su Internet sono uscite alcune dichiarazioni della sua ex che di fatto smentisce ciò che lui ha affermato la scorsa puntata, ossia che è single da tre mesi. Sonia ha ricevuto una telefonata che ha confermato i suoi dubbi, per tale motivo non ha fiducia nei suoi confronti e non vuole proseguire con lui, Alessandro conferma di aver dormito con la sua ex una settimana fa ma afferma che la sua storia è finita e vuole iniziarne una nuova.

Dopo l’esterna Alessandro si sfoga con la redazione ed esprime tra le lacrime la propria amarezza per il fatto di non essere creduto da Sonia, affermando di essere l’unico adatto a lei tra i suoi corteggiatori; Sonia in studio, su richiesta di Maria, rivela che la persona che l’ha chiamata è un’amica in comune con la ex fidanzata di Alessandro, lui ribadisce la propria posizione e ripete che è stato con lei due anni e nell’ultimo periodo si è reso conto di non amarla più.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Alessandro parla del suo rapporto con l’ex fidanzata Lidia.

Alessandro Calabrese continua con l’affermare che il rapporto con l’ex fidanzata era instabile, si sono lasciati più volte e non ha gradito il suo comportamento. Tina accusa Sonia di essere troppo “catastrofica” perché dà credito alla ex fidanzata di Alessandro, Maria spiega che nella telefonata si sono sentite cose più pesanti che hanno fatto cambiare idea alla tronista e anche Gianni difende il corteggiatore. Giovanni interviene per dire ad Alessandro che si è troppo preoccupato della reazione della gente sui social e non di quello che pensava Sonia, Alessandro ribatte di averlo fatto perché non vuole passare per bugiardo. Sonia ammette che quello che le è stato detto arriva sicuramente da una donna delusa ma le è difficile credere al corteggiatore per la bugia che le ha raccontato durante la presentazione. Tina interviene nuovamente per prendere le sue difese e viene attaccata da Rosy del pubblico. Ma per Sonia è in arrivo un altro dilemma, come lo definisce Maria, Luca protagonista degli Over e Tina si spaventa temendo che presto possa arrivare Gemma a corteggiare i due tronisti; Luca spiega che è rimasto colpito da Sonia, gli piace molto e ha chiesto di poterla corteggiare e la tronista lo fa rimanere aggiungendo un “poi vediamo”.