Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over per gennaio 2017. Continuiamo, care amiche ed amici gossiper della televisione, a “sbobinare” le anticipazioni le news ed eventuali gossip relativi alle cose che ci attendono (“mellonta tauta…”) a partire da lunedì 9 gennaio 2017 per quanto riguarda il Trono Over. Le anticipazioni di U&D annunciano – dopo la sfilata e dopo i tragicomici confronti tra Gemma, Giorgio, Tina e Marco – l’ingresso di Enzo e Giuliano, che vengono a proporsi come corteggiatori della Galgani.

«I ‘pensieri anti Gemma’ di Robert e la ‘Nefer-Tina’». Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dai Senior per gennaio 2017.

Ebbene, sia con Enzo che con Giuliano, la Galgani si è sentita, ma le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over riferiscono che non c’è feeling con il primo, cui non resta che salutare e ringraziare, tra le salaci battute di Tina; continua invece la conoscenza con Giuliano, ma anche questa volta la Cipollari è in agguato. E non fa sconti a nessuno. Dama e cavaliere ballano, immemori delle critiche. Alla fine Robert se ne viene con una trovata: due pensieri “anti-Gemma” per gli opinionisti confezionati a bella posta a San Gregorio Armeno. A proposito di trovate, Gemma invece ha scovato NeferTina, una bella mummiona che a Tina piace, l’opinonista ricambia il gentile pensiero con un “uomo detector” – per cercare l’uomo che ci sta(!).