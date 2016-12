Amici 2016-2017 Ed. 16, anticipazioni dello speciale di sabato 7 gennaio 2017. Amici 2016-2017 Ed. 16 è attualmente in pausa natalizia, ma presto riprenderanno le lezioni e secondo le ultime anticipazioni il day time su Real Time riprenderanno lunedì 2 gennaio 2017. Potremmo quindi scoprire come si prepareranno i ragazzi in vista dello speciale di sabato 7 gennaio 2017, il primo speciale dopo la pausa natalizia. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali la puntata è già stata registrata e ci sono delle grosse novità in vista per uno dei concorrenti di Amici 2016-2017 Ed. 16, che è stato avvistato in compagnia della tanto temuta maglia rossa, la quale presagisce una sfida. Non è il solo allievo ad essere in sfida… Vediamo cosa è successo per due allievi della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 prima dell’inizio delle vacanze natalizie…

Amici 2016-2017 Ed. 16: anticipazioni, Riccardo ed Alessio in sfida.

La scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 sta per riaprire i battenti dopo la pausa natalizia e secondo le ultime anticipazioni le cose non si sono messe troppo bene per due allievi, la cui sorte è appesa ad un filo. Alessio e Riccardo sono infatti entrambi finiti in sfida e non per delle carenze sotto il piano artistico. Alessio aveva conquistato la tanto temuta maglia rossa dopo che aveva criticato lo sfidante assegnato allo Strego, mentre per Riccardo ci sono stati, come rivelato dalle anticipazioni, dei provvedimenti disciplinari. All’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 è severamente vietato togliersi il microfono e pare proprio che Riccardo abbia infranto il regolamento. Per questo motivo, le anticipazioni ufficiali sullo speciale di sabato ci fanno sapere che Riccardo è finito in sfida. Per scoprire come andrà non ci resta che seguire la nuova puntata di Amici 2016-2017 Ed. 16 di sabato 7 gennaio 2017.