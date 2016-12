Amnistia e indulto, carceri: ultime news. I senatori del Pd hanno fatto visita al carcere di Lucca, in questi ultimi giorni ed hanno trovato una “situazione migliorata”. Secondo quanto riporta il sito gonews.it, i parlamentari Pd Marcucci, Mariani e Granaiola hanno visitato il San Giorgio e hanno incontrato il direttore Ruello e la garante Pisano. Andrea Marcucci, parlamentare Pd, ha commentato così la situazione del carcere San Giorgio a Lucca: “Per la prima volta, dopo anni di ispezioni, possiamo dire che la situazione del carcere San Giorgio di Lucca è notevolmente migliorata. I detenuti residenti oggi sono 88, in passato si sono toccate punte con circa 220 reclusi”. Lo dichiarano i parlamentari Pd Andrea Marcucci, Raffaella Mariani e Manuela Granaiola all’uscita della visita ispettiva presso la casa circondariale di Lucca dove hanno incontrato il direttore Francesco Ruello e la garante Angela Mio Pisano. ”

Amnistia e indulto e misure alternative.

I sostenitori dei provvedimenti di amnistia e indulto ritengono che attraverso tali misure si possa risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, mentre in molti reputano che per risolvere tale problema si debba puntare sulle cosiddette misure alternative alla detenzione, come spesso sottolineato dal ministro Andrea Orlando. Anche gli esponenti Dem Marcucci, Mariani e Granaiola hanno sottolineato durante la visita al carcere di Lucca che “le misure alternative al carcere e la revisione della capienza della struttura (oggi definita in 70 detenuti) hanno prodotto un beneficio tangibile, anche in termini di spazio per singolo detenuto e di vivibilità complessiva del carcere”.

Alle tre sezioni dell’istituto, molto presto (la consegna è prevista per febbraio, l’agibilità entro l’estate) se ne aggiungerà una quarta che sarà riservata alla socializzazione e ai corsi di formazione. I detenuti (52 in attesa di giudizio, 36 con condanna definitiva) sono in prevalenza (49 su 88) stranieri, e tra loro 26 del Marocco, e provengono in maggior parte dalla Versilia, con reati legati allo spaccio di droga e contro il patrimonio. “Le criticità del carcere restano quelle tipiche di una struttura vecchia come il San Giorgio – sostiene Andrea Marcucci – e quindi si segnalano la lentezza dei lavori di adeguamento delle cucine e dell’infermeria ed un affievolimento dei rapporti di collaborazione con il mondo del volontariato”.

Amnistia, le ultime news dalla Colombia.

Grosse novità sul fronte dell’amnistia in Colombia, dove il Congresso in ha approvato a grande maggioranza l’amnistia per i reati minori commessi durante la guerra civile con le Farc. Ne beneficerano migliaia di guerriglieri e militari. Il presidente Santos ha parlato di un “primo passo verso il consolidamento della pace”. L’amnistia rientra nel piano di pace revisionato dopo la bocciatura del primo accordo perché considerato troppo sbilanciato a favore dei ribelli. Le Farc dovranno dichiarare i loro beni e consegnarli al governo che userà il denaro per risarcimenti.

“Primo passo per il consolidamento della pace, grazie al Congresso che ha approvato la legge di amnistia con un voto storico”, ha scritto su Twitter il presidente Juan Manuel Santos. La legge è stata approvata con 69 voti favorevoli e 0 contrari al Senato, che conta 102 seggi, e con 121 favorevoli e 0 contrari alla Camera dei rappresentanti, che ne conta 166.