Amnistia e indulto, Carceri e Giustizia: le news ad oggi 29 dicembre 2016. Il 2016 sta per terminare. Un anno pieno di iniziative utili alla riflessione sul sovraffollamento carcerario, sulla condizione dei detenuti, ma anche sull’opportunità politica di rendere concreti i provvedimenti di clemenza di Amnistia e Indulto. Il dibattito sul punto è ancora aperto e la speranza di molti è che il 2017 porti anche novità che vadano oltre il semplice confronto. Intanto segnaliamo le visite di parlamentari in questi giorni di festa negli istituti di pena.

Parlamentari in visita nelle carceri.

Secondo quanto riportato da Agensir, da Natale in poi e fino alla fine delle festività i parlamentari italiani sono stati e saranno in visita in quaranta istituti di pena. L’iniziativa è della visita delle carceri è stata proposta dall’associazione Argomenti 2000. Dall’iniziativa anche la redazione di un documento di panoramica sulla situazione carceraria italiana con focus sulle carceri ma anche sugli opg. Il report viene “sottoscritto da deputati e senatori presenti in diversi partiti e da alcune associazioni impegnate nel mondo del volontariato in carcere. Un modo concreto per rendersi presenti in una situazione difficile e per testimoniare, così come affermato da Papa Francesco, la necessità che il sistema penale vada oltre la sua funzione propriamente sanzionatoria sul terreno delle libertà e dei diritti delle persone” riporta Agensir.