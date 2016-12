Anticipazioni Un posto al sole. Le ultime trame di giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2016. «L’insensibilità di Gigi». Come avevamo accennato nelle nostre ultime anticipazioni settimanali di Un posto al sole, sorge una disputa culinaria tra Raffaele e Patrizio. Padre e figlio sono in disaccordo sui piatti da servire a Natale. Decidono allora di dare il via ad una gara di cucina. Nel frattempo le anticipazioni di UPAS mostrano che Gigi Del Colle – dopo la sua ‘ospitata’ in tv – sembra non essersi reso conto di aver profondamente ferito Serena.

«Reciproche lezioni fra alcuni abitanti di Palazzo Palladini…» Anticipazioni Un posto al sole. Le trame del 29 e 30 dicembre 2016.

Le anticipazioni di UPAS rivelano che in seguito al suo incontro con Matteo, nel quale l’uomo sfoga tutta la sua rabbia, Marina cade nella disperazione più totale. Grazie a certe parole di Vittorio, che ha ascoltato per caso, Guido riceve una bella lezione su se stesso. Forte della sua esperienza, Raffaele insegna un paio di cose a Patrizio, ma alla fine capisce che è proprio lui quello che ha imparato di più. Giancarlo Petrone inizia a ricordare cosa accadde durante la rapina alla villa. Infine Otello viene in possesso del manoscritto di “Grazia Rossellini”, ma di fronte alle sue domande Michele nega di esserne l’autore.